Nicki Raeder über NLS-Streit: "Setzt euch zusammen und vertragt euch!"

Im Kampf um den Langstreckensport auf dem Nürburgring scheinen die Fronten verhärtet: Der Nürburgring muss der VLN gemäß aktuellem Gerichtsurteil weiterhin Termine für die Nürburgring Langstrecken-Serie anbieten. Die Rennstrecke plant jedoch, in Berufung zu gehen.

Manthey-Geschäftsführer Nicki Raeder hat zu den Streitigkeiten eine klare Meinung: "Mein Appell: Setzt euch zusammen und vertragt euch, arrangiert euch!", sagt er im Gespräch mit Motorsport.com Deutschland.

"In der Vergangenheit sind Sachen schiefgelaufen, die dazu geführt haben, dass man kein Konsens hat. Teilweise verständlich, teilweise unverständlich", so Reader. "Aber am Ende gewinnt und verliert da gerade keiner."

Raeder ist Teil der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN), welche die Belange von Teams und Fahrern vertritt. "Wir sind stark integriert und das ist für mich auch sehr anspruchsvoll", verrät der Manthey-Geschäftsführer.

"Springt über euren Schatten!"

Das Problem: "Wir können nur mit den Leuten sprechen, wir haben aber keine Entscheidungsgewalt", sagt Raeder. "Wir können Empfehlungen abgeben, aber wenn es persönliche Themen gibt, Streitigkeiten, der eine nicht mit dem anderen kann oder etwas vorgefallen ist, dann können wir auch nichts daran machen."

"Da müssen wir sagen: Springt über euren Schatten und unterhaltet euch zusammen", bittet der erfahrene Teamchef. "Wir sprechen mit allen Parteien und jede Partei hat irgendwo ihre Sachen, wo man sagt, dass das richtig ist. Und jede Partei hat auch ihre Sachen, wo man sagt, dass sie nicht so toll sind."

"Aber unterm Strich hat jeder irgendein Puzzleteilchen, was dazu gehört. Wenn man die nicht zueinander bekommt, dann ist es schwierig. Wir haben mit allen Parteien einen guten Kontakt und wir versuchen, die zusammenzubringen, aber das ist nicht einfach."

Große Bandbreite schafft Herausforderungen

"Es gibt einen Haufen Ideen und es wissen alle Beteiligten ungefähr, wie es geht und wie es nicht geht", so Raeder im Gespräch mit Motorsport.com Deutschland. "Der Punkt ist, dass es nicht den einen Allwissenden gibt, der weiß, wie es geht."

Dazu bietet der Langstreckensport auf dem Nürburgring aufgrund der umfassenden Vielfalt eine besondere Herausforderung: "Es gibt die GT3 mit werksunterstützten Autos und Kundenautos, es gibt das Hobbyschrauberauto aus der V-Klasse und es gibt die Cup-Klassen, die dazwischen sind."

Auf der Nordschleife fahren die "Kleinen" (wie VW Scirocco) gegen große GT3-Renner Foto: Jan Brucke/VLN

"Die Bandbreite ist extrem groß und was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht automatisch auch gut", weiß Raeder, der jahrelang selbst auf der Nordschleife aktiv war. "Man muss sehr viele Stimmen hören."

Mike Jäger glaubt: Berufung chancenlos

Welchen Stellenwert das aktuelle Gerichtsurteil hat, kann Raeder allerdings nicht einschätzen. "Ich bin kein Jurist und habe keine Ahnung, wie dieses Urteil zustande gekommen ist und welche Chancen bestehen", sagt er.

Mike Jäger, Geschäftsführer der VLN Sport, sieht sich im Vorteil, rechnet allerdings mit einer Berufung. "Ich würde heute nicht vor euch sprechen, wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass das nichts daran [am Urteil] ändert", sagte er bei einem Teamchef-Meeting, an dem auch Motorsport.com Deutschland anwesend war.

"Wir sind weiterhin sehr gut vorbereitet!", so Jäger. "Die Dinge sind so glasklar und eindeutig, dass es dort keinen Hebel gibt, das außer Kraft zu setzen."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.