NLS 2026 im Livestream: So siehst du NLS1 live!

Es geht wieder los in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Mit der 71. ADAC Westfalenfahrt startet der Rennbetrieb auf der Nordschleife in die Saison 2026. Die komplette Action zeigt Motorsport-Total.com im kostenlosen Livestream.

Für den Saisonauftakt in der "Grünen Hölle" hat ein stattliches Teilnehmerfeld von 133 Autos gemeldet. In der GT3-Klasse gehen ganze 24 Fahrzeuge an den Start. Darunter auch der Winward-Mercedes im Red-Bull-Design, der beim 24-Stunden-Rennen auch von Max Verstappen pilotiert wird. An diesem Wochenende wechseln sich seine Teamkollegen Jules Gounon, Daniel Juncadella und Lucas Auer am Steuer des Boliden ab. Auch der "Grello"-Porsche von Manthey, ist am Start.

Die Übertragung im Livestream beginnt am Samstag um 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard und Helikopteraufnahmen sowie die Siegerehrung mit anschließenden Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen NLS-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Zeitplan für NLS1 (71. ADAC Westfalenfahrt):

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-16:00 Uhr: 4-Stunden-Rennen