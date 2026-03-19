NLS 2026 im Livestream: So siehst du NLS2 mit Max Verstappen live!

Beim zweiten Saisonrennen 2026 der Nürburgring-Langstrecken-Serie(NLS) kommt es am Samstag (21. März) zum Renndebüt von Max Verstappen am Steuer eines Mercedes-AMG GT3 von Winward Racing im Red-Bull-Design.

Beim 58. ADAC Barbarossapreis startet der Rennbetrieb für das Feld von insgesamt 136 Autos am Samstag um 12:00 Uhr. In der GT3-Klasse (SP9) gehen 26 Autos an den Start. Die komplette Action, inklusive des Qualifyings (8:30 Uhr) zeigt Motorsport-Total.com im kostenlosen Livestream.

Die Übertragung im Livestream beginnt am Samstag um 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard und Helikopteraufnahmen sowie die Siegerehrung mit anschließenden Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen NLS-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Zeitplan für NLS2 (58. ADAC Barbarossapreis):

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-16:00 Uhr: 4-Stunden-Rennen