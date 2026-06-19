NLS 2026 im Livestream: So siehst du NLS6 live!

Es geht wieder los: Nach der zweimonatigen Pause für das 24-Stunden-Rennen geht die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) in ihre zweite Saisonhälfte. Die 1. ADAC Eifel-Trophy wird vom MSC Adenaue und MSC Sinzig gemeinsam durchgeführt. (Hier zum Livestream!)

Insgesamt 110 Autos werden den sechsten Saisonlauf am Samstag um 12:00 Uhr in Angriff nehmen: In der GT3-Klasse (SP9) gehen 17 Autos an den Start. Nachdem das erste Rennen nach dem 24-Stunden-Rennen traditionell als schwach besetztes Rennen gilt, ist das Nennergebnis durchaus ein Erfolg. Motorsport-Total.com zeigt den ganzen NLS-Renntag, inklusive Qualifying ab 8:30 Uhr, im kostenlosen Livestream.

Die Übertragung im Livestream beginnt am Samstag um 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard und Helikopteraufnahmen sowie die Siegerehrung mit anschließenden Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen NLS-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Zeitplan für NLS6 (1. ADAC Eifel-Trophy):

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-16:00 Uhr: 4-Stunden-Rennen