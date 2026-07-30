NLS 2026 im Livestream: So siehst du NLS7 live!

Saisonhöhepunkt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2026: Das traditionelle 6h-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen des MSC Ruhrblitz Bochum steht auf dem Programm. (Hier zum Livestream!)

Insgesamt 134 Autos werden den siebten Saisonlauf am Samstag um 12:00 Uhr in Angriff nehmen: In der GT3-Klasse (SP9) gehen 21 Autos an den Start. Zusammen mit der Klasse Cup3, in der ebenfalls 21 Porsche 718 Cayman GT4 CS an den Start gehen, stellt die SP9 damit die größte Klasse. Motorsport-Total.com zeigt den ganzen NLS-Renntag, inklusive Qualifying ab 8:30 Uhr, im kostenlosen Livestream.

Die Übertragung im Livestream beginnt am Samstag um 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard und Helikopteraufnahmen sowie die Siegerehrung mit anschließenden Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen NLS-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Zeitplan für NLS7 (6h-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen):

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-18:00 Uhr: 6-Stunden-Rennen