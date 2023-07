NLS-Machtkampf: Team-Sponsor platzt der Kragen

Der Sport war beim 6h-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen eher ein Nebenschauplatz. Im Fahrerlager gab es beim fünften Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) eigentlich nur ein Thema: Wie geht es mit der Rennserie in Zukunft weiter? Nach der Eskalation des Machtkampfes ist die Zukunft offener denn je. Ein Sponsor spricht nun Klartext.

Die Personal- und Unternehmensberatung proAct Consulting ist als Partner des Teams Teichmann Racing tätig. Sponsoring ist heute weit mehr als ein Aufkleber auf dem Auto. Viele Unternehmen nutzen das Rennen als Möglichkeit zum Netzwerken, indem sie bestimmte Kunden oder Geschäftspartner einladen.

Der Motorsport hat dabei den Vorteil, dass ein Rennen eine ganztägige Veranstaltung ist, während ein Fußballspiel in der Regel nach zwei Stunden vorbei ist und dieser Zeitrahmen kaum Zeit zum Netzwerken zulässt. Als Bonbon gibt es eine Taxifahrt am Freitag auf der Nürburgring-Nordschleife im Rahmen der Einstellfahrten. Für Teams ist diese Einnahmequelle essenziell.

Doch die aktuelle Situation mit einem Machtkampf zwischen der VLN und einer Dreierachse aus dem Nürburgring-Besitzer NR Holding, dem AvD und der BS GmbH rund um Ex-VLN-Chef Ralph-Gerald Schlüter beunruhigt auch Sponsoren, wie das Statement der proAct Consulting in den sozialen Medien zeigt.

Das Statement im Wortlaut

"Meine (unsere) Meinung ...

viele Unternehmen, ja sogar die meisten, entwickeln Marketing-Aktivitäten und Strategien um auf ihre Produkte und Leistungen aufmerksam zu machen. So auch wir, proAct Consulting im Rahmen der Personalberatung! Wir engagieren uns seit Jahren durch ein Sponsoring im Bereich Motorsport, in Zusammenarbeit mit dem Adenauer Rennteam Teichmann Racing, im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Während andere Unternehmen auf die Marken-Penetration setzen, in dem das Logo auf einem Auto seine Runden dreht, nutzen wir die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) als Plattform für unsere Kunden und Freunde zum ungezwungenen "Business-Talk im Rennanzug" wie wir es nennen. Gute Gespräche in sportlicher Umgebung, Renntaxi-Fahrten über die Nordschleife, "meet and greet" mit Fahrern sind nur ein paar Bestandteile unserer Event-Wochenenden!

[...]

So war das bisher! Ob das auch künftig so bleibt? Das bezweifle/n ich/wir! Warum? Lest selbst:

Dieser elendige und dilettantische Kleinkrieg (ja ich benutze die Wörter bewusst) zwischen allen an dem Motorsport auf der Nordschleife Beteiligten, hier insbesondere an der Nürburgring Langstrecken-Serie, ist unerträglich!

Nein, es ist noch viel mehr! Es ist der leichtfertige Umgang mit einer ohnehin schon immer rückläufiger werdenden Sportart. Und Schuld daran ist dieses Mal nicht das E-Auto. Nein, es ist das übertriebene Streben nach Profit und Macht. Macht behalten, Macht bekommen und ja nicht im Sinne der Sache beigeben!

Klar kann man jetzt sagen, das ist doch überall so. Aber das ist mir/uns zu einfach. Wir haben uns für dieses Sponsoring im Motorsport entschieden, weil wir der Meinung sind, hier Synergien nutzen und Themen miteinander verbinden zu können.

Aber auch weil wir hier Leidenschaften sehen. Junge und ältere Menschen, die mit sehr viel Engagement an vielen Wochenenden im Jahr für wenig oder kein Geld ihre Freizeit opfern und tollen Sport liefern. Sei es als Fahrer, Teammitglied, als Streckenposten, Parkplatzwärter oder Würstchendreher. Und ...

INTERESSIERT DAS EINEN DER VERANTWORTLICHEN?

Dieser Kleinkrieg um diese Rennserie, die viele heute noch "VLN" nennen, wird ausschliesslich [sic!] auf dem Rücken der Teams und Fans ausgetragen. Da muss man sich auch nicht wundern, dass dadurch alle nur denkbaren Gerüchte entstehen. Das Verstehen des Konfliktes ist ohnehin schwierig, da das Gebilde aus Rennstrecken-Betreiber und zig an der Rennserie beteiligten ohnehin kaum nachzuvollziehen ist.

Was bedeutet das jetzt konkret? Ganz einfach; viele von den Unternehmen, für die ein Sponsoring hier in Frage kommt, befinden sich in oder kurz vor der Budgetphase für das nächste Geschäftsjahr 2024. Glaubt denn wirklich jemand, dass hier Geld für ein Sponsoring budgetiert wird, bei dem man nicht einmal weiss [sic!], ob und wenn ja in welcher Form diese Rennserie 2024 überhaupt stattfindet? Nein nein nein! Aber ...

INTERESSIERT DAS EINEN DER VERANTWORTLICHEN?

Der beiliegende Brief der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) bringt es sozusagen auf den Punkt. Alle an dem Sport Beteiligten brauchen eine Planungssicherheit. Die Teams, die Fahrer und auch wir Sponsoren. Wenn diese Planungssicherheit nicht gegeben ist, dann laufen auch die Fans davon, die ja schon lange nicht mehr Schlange stehen, um noch eine Eintrittskarte für einen Rennen zu bekommen.

Obwohl sich viele der Interessierten die Frage stellen, geht es überhaupt noch um diese eine Rennserie oder stehen der ganz andere Interessen dahinter? Interessen an einer ganzen Rennstrecke als Beispiel? Naja, da könnte man jetzt sehr viel hineininterpretieren und vermuten.

Aber noch einmal zurück zu den Fans; wisst ihr wer mir/uns auch leid tut? Die zahlreichen Jungen und Mädels die Woche für Woche im Rahmen der Touristenfahrten auf der Nordschleife ihre Runden drehen und von einer Karriere im Motorsport träumen. Ich kenne viele von denen sehr sehr gut.

Jungs und Mädels die ihren letzten EUR dafür opfern, um besser zu werden, um schneller zu werden und die die Technik eines Autos besser verstehen, als der eine oder andere junge Fahrer eines Teams. Und viele von denen sagen mir "irgendwann fahre ich auch in der NLS".

Und da schlummern Talente, die vielleicht nie entdeckt werden, weil Mama und Papa nicht pro Rennen 10.000 EUR für ihren Sohn oder Tochter als Pay-Driver zahlen können oder weil es künftig diese Rennen gar nicht mehr gibt. Das nur am Rande erwähnt! Denn ...

INTERESSIERT DAS EINEN DER VERANTWORTLICHEN?

Nein! Das interessiert auch keinen. Macht es überhaupt Sinn, diese Zeilen zu schreiben? Bringt das etwas oder INTERESSIERT DAS EINEN DER VERANTWORTLICHEN? Vielleicht oder wahrscheinlich nicht. Und dennoch, wir haben unser Sponsoring in all den Jahren mit viel Leidenschaft und Engagement durchgeführt.

Und der Große [sic!] Zuspruch unserer Kunden und Freunde verlangt es einfach von uns, darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht funktionieren kann. Der Nürburgring und alle drumherum sind irgendwie wie eine Familie. Und ich/wir habe/n es so gelernt, dass man eine Familie nicht einfach kaputt gehen lässt. Obwohl ...

INTERESSIERT DAS EINEN DER VERANTWORTLICHEN?

Diese Zeilen sind bewusst etwas emotional geschrieben. Wir haben aber auch aus Gründen der Fairness hier keinen der am unnötigen Kleinkrieg beteiligten Parteien mit Namen genannt. Aber ich glaube, dass jeder, der etwas im Thema steht, weiss wer gemeint ist. Emotionen dürfen hier ruhig sein, damit keiner sagen kann

DAS INTERESSIERT UNS DOCH NICHT!"

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.