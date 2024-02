NLS Rennkalender 2024: Sechs Termine mit acht Rennen, zwei Double-Header

Die Termine der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2024 stehen fest! Der diesjährige Rennkalender umfasst acht Rennen an sechs Wochenenden, die allesamt auf der Kombination aus Kurzanbindung der Nürburgring Grand-Prix-Strecke und der legendären Nordschleife ausgetragen werden.

Kurios: Zum Auftakt im April stehen direkt vier Rennen innerhalb von zwei Wochen auf dem Programm, womit bereits die Hälfte der Saison absolviert ist. Die Nürburgring Langstrecken-Serie bekommt gemäß dem Berufungsurteil vom 4. Januar 2024 einen "Double-Header" mit zwei Rennen an einem Wochenende zugeteilt, der direkt zum Auftakt am 6. und 7. April stattfindet.

Am Samstag und Sonntag wird je ein Rennen über die Distanz von vier Stunden ausgetragen. Schon eine Woche später finden erneut zwei Rennen an einem Wochenende statt: Die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers werden in diesem Jahr für die Nürburgring Langstrecken-Serie gewertet. Am Samstag und Sonntag sind jeweils zwei Rennen über vier Stunden vorgesehen, wobei das Samstagrennen bis 21:30 Uhr und damit bis in die Dunkelheit andauert.

Anschließend folgt eine längere Pause: Das fünfte Saisonrennen ist für den 22. Juni geplant. Am 3. August findet mit dem einzigen 6-Stunden-Rennen des Jahres der Saisonhöhepunkt statt. Das vorletzte Rennen des Jahres ist für den 19. Oktober geplant, ehe das Saisonfinale für den 16. November terminiert ist. Es wäre das zweitspäteste Saisonfinale der Geschichte: Nur in der Saison 2001 fand das Finale erst am 17. November, also einen Tag später, statt.

Hinweis: Die VLN Sport GmbH & Co. KG hat den Vertrag mit der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG für die Termine im Jahr 2024 bereits unterschrieben. Nun ist jedoch eine Anzahlung seitens der VLN zu leisten, damit der Vertrag wirksam bleibt und die Termine endgültig kommuniziert werden können. Bis dahin bleibt der Rennkalender vorläufig.

Termine der Nürburgring-Langstrecken-Serie 2024

06. & 07. April 2024 - NLS1 & NLS2 (2x 4h Rennen)

13. & 14. April 2024 - ADAC 24h Nürburgring Qualifiers

22. Juni 2024 - NLS3 (4h-Rennen)

03. August 2024 - NLS4 (6h-Rennen)

19. Oktober 2024 - NLS5 (4h-Rennen)

16. November 2024 - NLS6 (4h-Rennen)

