NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS1
Regen, Schnee, Sturm oder doch strahlender Sonnenschein? - Das Eifelwetter weiß immer zu überraschen - So wird das Wetter bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie
Sonne, Regen, oder Sonstiges? Die Wettervorhersage für die NLS 2025!
Foto: Alexander Trienitz
Der Nürburgring und das Wetter sind eine unendliche Geschichte. Immer wieder müssen Rennen wegen Schnee, Starkregen, Graupel oder Nebel abgesagt werden. Tatsächlich könnte Schnee beim Saisonauftakt eine Rolle spielen. Eines ist sicher: Es wird ziemlich kalt.
Manchmal ist es einfach zum Mäusemelken: Nach wochenlangem Vorfrühling auch in der Eifel meldet sich der Winter pünktlich zum Saisonauftakt der NLS 2026 zurück. Zwar werden die Temperaturen im Plusbereich liegen, Schneeschauer lassen sich aber am Samstagmorgen nicht ausschließen.
Gegen Nachmittag soll sich das Wetter bessern, es bleibt aber den ganzen Tag über bewölkt. Die zu erwartenden Höchstwerte liegen mit fünf bis sieben Grad im niedrigen Bereich. Wintersachen oder Aufwärmen mittels einer Wanderung am Streckenrand entlang sind empfehlenswert.
Der Wind weht aus nordwestlicher Richtung, womit die Windrichtung dem typischen Wetter entspricht. Die atlantische Strömung bringt Tiefdruckgebiete und Niederschläge mit sich, die sich aber wie gesagt auf den Vormittag konzentrieren sollen.
Mit Windstärke 3 bleibt der Wind auch in exponierten Lagen eher moderat, einzelne Windböen könnten die 20 km/h überschreiten. Das sind vergleichsweise niedrige Werte.
Mit einer Absage des Rennens wird derzeit nicht gerechnet, wohl aber könnte Schnee in den Morgenstunden den Beginn des Qualifyings verzögern. Da es im Laufe des Tages aber mit den Niederschlägen aufhören soll und es warm genug wird, um eventuell liegen gebliebenen Schnee zu schmelzen, sollte der Auftakt über die Bühne gehen können.
Diese Story teilen oder speichern
Aktuelle News
Cadillac-Boss verrät: Andretti hatte Investoren, die nicht echt waren
NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS1
IndyCar Arlington 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos
Kein Evo-Joker: Ferrari 499P (2026) auf dem Stand von 2025? Von wegen!
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.