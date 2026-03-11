NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS1

Der Nürburgring und das Wetter sind eine unendliche Geschichte. Immer wieder müssen Rennen wegen Schnee, Starkregen, Graupel oder Nebel abgesagt werden. Tatsächlich könnte Schnee beim Saisonauftakt eine Rolle spielen. Eines ist sicher: Es wird ziemlich kalt.

Manchmal ist es einfach zum Mäusemelken: Nach wochenlangem Vorfrühling auch in der Eifel meldet sich der Winter pünktlich zum Saisonauftakt der NLS 2026 zurück. Zwar werden die Temperaturen im Plusbereich liegen, Schneeschauer lassen sich aber am Samstagmorgen nicht ausschließen.

Gegen Nachmittag soll sich das Wetter bessern, es bleibt aber den ganzen Tag über bewölkt. Die zu erwartenden Höchstwerte liegen mit fünf bis sieben Grad im niedrigen Bereich. Wintersachen oder Aufwärmen mittels einer Wanderung am Streckenrand entlang sind empfehlenswert.

Der Wind weht aus nordwestlicher Richtung, womit die Windrichtung dem typischen Wetter entspricht. Die atlantische Strömung bringt Tiefdruckgebiete und Niederschläge mit sich, die sich aber wie gesagt auf den Vormittag konzentrieren sollen.

Mit Windstärke 3 bleibt der Wind auch in exponierten Lagen eher moderat, einzelne Windböen könnten die 20 km/h überschreiten. Das sind vergleichsweise niedrige Werte.

Mit einer Absage des Rennens wird derzeit nicht gerechnet, wohl aber könnte Schnee in den Morgenstunden den Beginn des Qualifyings verzögern. Da es im Laufe des Tages aber mit den Niederschlägen aufhören soll und es warm genug wird, um eventuell liegen gebliebenen Schnee zu schmelzen, sollte der Auftakt über die Bühne gehen können.