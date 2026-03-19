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NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS2

Regen, Schnee, Sturm oder doch strahlender Sonnenschein? - Das Eifelwetter weiß immer zu überraschen - So wird das Wetter bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
NLS-Wetter 2025: Die Wettervorhersage für NLS1

Sonne, Regen, oder Sonstiges? Die Wettervorhersage für die NLS 2025!

Foto: Alexander Trienitz

Der Nürburgring und das Wetter sind eine unendliche Geschichte. Immer wieder müssen Rennen wegen Schnee, Starkregen, Graupel oder Nebel abgesagt werden. Tatsächlich könnte Schnee beim Saisonauftakt eine Rolle spielen. Eines ist sicher: Es wird ziemlich kalt.

Die Vorhersage für das zweite Rennen der NLS-Saison 2026, terminiert für den 21. März, ist gar nicht so schlecht. Beim 58. Barbarossapreis mit seinen 136 gemeldeten Fahrzeugen, darunter der Winward-Mercedes mit Max Verstappen, ist zwar mit niedrigen Temperaturen zu rechnen, laut Vorhersage aber nicht mit Regen oder gar Schnee.

Stand Donnerstag geht die Wettervorhersage für Samstag von einer Höchsttemperatur von 9 Grad Celsius aus, wohingegen die Tiefsttemperatur in den frühen Morgenstunden kurz vor dem Qualifying lediglich 2 Grad betragen wird.

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