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NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS6

Regen, Schnee, Sturm oder doch strahlender Sonnenschein? - Das Eifelwetter weiß immer zu überraschen: So wird das Wetter bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
NLS-Wetter 2025: Die Wettervorhersage für NLS1

Sonne, Regen, oder Sonstiges? Die Wettervorhersage für die NLS 2025!

Foto: Alexander Trienitz

Der Nürburgring und das Wetter sind eine unendliche Geschichte. Immer wieder müssen Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) wegen Schnee, Starkregen, Graupel oder Nebel abgesagt werden. Deshalb lohnt sich vor jedem Rennen immer ein Blick auf den aktuellen Wetterbericht.

Sicher ist: Über Absagen, Starkregen oder Nebel muss sich diesmal niemand Gedanken machen. Der Sommer dreht bereits vor seinem kalendarischen Anfang richtig auf und wird die 110 Teilnehmer richtig ins Schwitzen bringen. Sonnenbrand statt Frostbeulen ist für die Zuschauer angesagt.

Die Hitzeglocke über Frankreich, die dort teils unerträgliche Hitze bringt, strecke ihre Fühler auch bis in die Eifel aus: Sowohl bei den Einstellfahrten am Freitag als auch im Rennen wird die Sonne bei teils über 30 Grad Celsius auf den Asphalt runterbrennen. Der UV-Index erreicht dank des höchsten Sonnenstandes des Jahres Stufe 9, Gefahr vor Hitzeschlägen besteht.

Selbst in den kalten Eifelnächten rutscht das Thermometer nur minimal unter die 20-Grad-Marke. Allen Teilnehmern und Zuschauern wird daher geraden, stets genug Wasser bereitzuhalten und zu trinken. Es steht ein absolutes Hitzerennen bevor.

Unter dem heißen Hochdruckeinfluss spielt der Wind kaum eine nennenswerte Rolle, es kann lediglich leichte Windböen aus südlicher Richtung mit bis zu 18 km/h geben.

Zuschauer sollten sich ein schattiges Plätzchen an der Nordschleife suchen und stets genügend Trinkwasser bereithalten. Dann steht einem schönen Sommertag in der Eifel nichts mehr im Weg.

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