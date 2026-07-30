NLS-Wetter 2026: Die Wettervorhersage für NLS7

Der Nürburgring und das Wetter sind eine unendliche Geschichte. Immer wieder müssen Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) wegen Schnee, Starkregen, Graupel oder Nebel abgesagt werden. Deshalb lohnt sich vor jedem Rennen immer ein Blick auf den aktuellen Wetterbericht.

Für den Saisonhöhepunkt, das 6h-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen, sieht die Vorhersage für die Fahrer perfekt aus: Trocken mit mäßiger Bewölkung und immer wieder mal Sonne bei etwas mehr als 20 Grad Celsius. Nach den Hitzewochen zuletzt und dem brutal heißen NLS6-Lauf wird das 6-Stunden-Rennen bei angenehmen Verhältnissen über die Bühne gehen.

Die Hitzewelle, die über mehrere Tage angesagt war, zieht sich am Wochenende vorübergehend in den Süden Deutschlands zurück. Wer von dort Abkühlung sucht, wird sie am Samstag in der Eifel finden. Die NLS hat für einmal Glück, denn momentane Vorhersagen deuten darauf hin, dass die Hitze an den Tagen nach dem Rennen noch einmal zurückkehren könnte.

Bei den Einstellfahrten am Freitag könnten noch einzelne Schauer und Gewitter über den Nürburgring ziehen, der Renntag soll allerdings trocken bleiben. Am Samstagmorgen zum Zeittraining wird es noch unter 20 Grad haben, schnelle Runden sind also denkbar.

Bis zum Rennstart wird es sich auf rund 20 Grad aufheizen. Danach gehen die Modelle noch leicht auseinander, die Höchstwerte in der vorhersage für den Samstag schwanken noch zwischen 22 und 27 Grad Celsius. In jedem Fall bleibt aber große Hitze aus.

Der Wind wehrt am Renntag aus nördlicher bis nordwestlicher Richtung - ein deutlicher Unterschied zum Freitag, wenn er noch aus Südwest kommt. In Böen können bis zu 25 km/h erreicht werden, ansonsten bleibt er meist unter 10 km/h - eine vergleichsweise ruhige Vorhersage an dieser Stelle.

Nebel kann am Samstagmorgen nicht vollends ausgeschlossen werden, da der Taupunkt sehr nahe an der tatsächlichen Temperatur liegen wird. Doch selbst wenn es so kommen sollte, sollte dieser sich schnell verziehen, der Taupunkt sinkt schon am Vormittag immer weiter ab. Entsprechend wird die gefühlte Temperatur für Zuschauer ebenfalls angenehm sein.