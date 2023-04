NLS2 2023: Rutronik-Porsche schlägt BMW im Regen-Qualifying

Audio-Player laden

Rutronik Racing hat sich erstmals die Poleposition auf der Nürburgring-Nordschleife gesichert. Matteo Cairoli stellte den Porsche 911 GT3 R #21 (Cairoli/Andlauer) mit einer Zeit von 9:06.584 Minuten auf die Poleposition für den zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), das DMV 4-Stunden-Rennen hier im Livestream!.

"Es war nicht einfach mit den wechselnden Bedingungen", sagt der Italiener, für den es ebenfalls die erste Pole auf der Nordschleife war. "Zum Glück hatte ich eine freie Runde ohne Verkehr. Als die Strecke besser wurde, hat es richtig Spaß gemacht. Unser Ziel ist, die Position zu halten, aber am wichtigsten ist, dass wir für das 24-Stunden-Rennen auch bei Regen gut vorbereitet sind." Ergebnis Qualifying

Das gelang ihm in einem durchgehend verregneten Qualifying, in dessen zweiter Hälfte die Strecke nur noch feucht war. Das regnerische Wetter wird sich auch im Rennen fortsetzen. Gerade für die Teams mit neuen Autos oder Ausbaustufen ist das eine willkommene Gelegenheit, die Fahrzeuge vor dem 24-Stunden-Rennen im Regen zu testen.

Die dominierende Kraft im Qualifying war eigentlich BMW. Von Beginn an lagen die M4 GT3 über weite Strecken des Qualifyings an der Spitze. Doch Fabian Schiller zeigte mit einer zwischenzeitlichen Bestzeit im Getspeed-Mercedes #12 (Christodoulou/Götz/Schiller), dass auch andere Marken im Regen mithalten können. Diese Zeit reichte am Ende für Rang drei.

Cairoli eröffnete die Zeitenjagd zwölf Minuten vor Schluss, dicht gefolgt von Nick Yelloly im Rowe-BMW #99 (Eng/Farfus/Yelloly), der mit 9:07.305 Minuten die zweitbeste Zeit fuhr. Dann wurde die Zeitenjagd durch eine Code 60 im Adenauer Forst jäh unterbrochen.

Porsche-BMW-AMG an der Spitze, dahinter folgen mit dem Walkenhorst-BMW #34 (Giermaziak/Krohn) und dem Rowe-BMW #98 (de Phillippi/van der Linde/Wittmann) zwei weitere M4 GT3 mit Zeiten aus einer früheren Phase des Qualifyings, als zeitweise vier BMWs an der Spitze lagen.

Mit dem Getspeed-Mercedes #9 (Engel/Gounon/Juncadella) startet ein weiterer AMG aus den Top 6, gefolgt von den BMW-Junioren im RMG-BMW #44 (Harper/Hesse/Verhagen).

Der Scherer-Phx-Audi #15 (Vervisch/Drudi/Lind) startet als bester R8 LMS GT3 Evo II von der achten Position. Der Konrad-Lamborghini #7 (Jefferies/Buurman) und der WTM-Ferrari #22 (Weiss/Krumbach/Dontje) vertreten Italien auf den Startplätzen neun und elf.

Das Rennen wird wie immer um 12 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.