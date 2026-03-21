NLS2 2026: Verstappen-Mercedes siegt mit einer Minute Vorsprung

Max Verstappen, Dani Juncadella und Jules Gounon sind die Sieger des verspäteten Auftakts zur Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2026. Beim 58. ADAC Barbarossapreis setzten sich der viermalige Formel-1-Weltmeister und seine AMG-Werksfahrerkollegen auf ihrem Mercedes-AMG GT3 durch.

Nach der Poleposition von Max Verstappen verstrickte sich der Formel-1-Pilot in der Startphase des Rennens in einen wilden Zweikampf, in dem Christopher Haase im Scherer-Phx-Audi #16 (Haase/Hantke) zunächst vorbeiging.

Es folgte ein rundenlanger, spektakulärer Zweikampf zwischen dem ehemaligen Audi-Werksfahrer und dem Formel-1-Superstar. Kurz vor dem Boxenstopp schlug Verstappen zurück und übergab den Mercedes-AMG GT3 in Führung liegend an Dani Juncadella.

Dieser musste den Audi R8 LMS GT3 Evo II erneut überholen, weil Scherer Sport PHX an der Box etwas schneller war. Nico Hantke fuhr aber erst sein zweites GT3-Rennen auf der Nordschleife überhaupt und wehrte sich nicht groß gegen den AMG-Werksfahrer.

Von da an hatte der Verstappen-Mercedes die Nase vorn, trotzdem kam es nochmal zu einem Kampf. Der Grund ist, dass der Rowe-BMW #99 (Harper/Pepper) zwei Runden früher zum ersten Boxenstopp gekommen war und dieser dadurch reglementsbedingt 40 Sekunden kürzer ausfiel.

So traf Dan Harper auf der Strecke auf Jules Gounon. Es war zwar kein "echter" Kampf, weil sich das Bild beim letzten Stopp wieder geradegerückt hätte, weil der BMW dann seinen Vorteil wieder abgeben musste. Trotzdem lieferten sich die beiden Werkspiloten ein spannendes Duell, bei dem die Führung sogar kurzzeitig wechselte.

Dann aber fuhr Harper im Zweikampf einem überrundeten Porsche Cayman in die Seite, als er sich offenbar massiv verschätzte. Das brachte ihm eine Penalty-Lap ein, was den Zweikampf beendete.

Verstappen stieg für den Schlussstint wieder ins Auto, weil er eigenen Angaben zufolge die Abläufe beim Boxenstopp einstudieren wollte. Er hätte den Sieg eigentlich nur noch nach Hause fahren müssen, fuhr aber eine große Lücke heraus, die nach der vorletzten Runde noch die Marke von einer Minute überschritt. Im Ziel waren es 59,524 Sekunden Vorsprung.

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