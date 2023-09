NLS8 2023: Vierte Pole der Saison für Frank Stippler, Schrott bei AMG

Zum vierten Mal in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2023 steht der Scherer-Phx-Audi #5 (Stippler/Kolb) auf der Poleposition. Frank Stippler fuhr im morgendlichen Zeittraining erneut die Bestzeit.

Ergebnis Qualifying

Die Sitzung begann auf feuchter Strecke, weshalb die frühe Zeitenjagd ausblieb. So blieben die ersten Bestzeiten auf Regenreifen im Bereich von 8:44 Minuten. Die feuchten Stellen auf der Strecke verschwanden bis zum Ende des Trainings nicht ganz, doch schon bald wurde auf Slicks gewechselt.

Frank Stippler setzte nach rund einer halben Stunde mit 7:53.685 Minuten die Bestzeit, die bis zum Ende Bestand hielt. Viele Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt gerade in der Box, um von Regen- auf Trockenreifen zu wechseln.

"Stippi hat eicht eine superfreie Runde erwischt. Das war unser Glück - zur richtigen Zeit zur Stelle", sagt Teamkollege Vincent Kolb nach dem Qualifying. Das in diesem Jahr arg gebeutelte Scherer-Team hofft, die Pole diesmal umsetzen zu können. Kolb verspricht, dass man hart mit Michelin daran gearbeitet habe, das Problem Reifenschäden in den Griff zu bekommen.

Zu einem Showdown in der Schlussphase kam es nicht mehr, denn zwei Unfälle mit GT3-Beteiligung sorgten nach Stipplers Bestzeit für eine permanente Code 60. Erneut erwischte es die Schnitzelalm-Truppe, der Mercedes #11 (Marchewicz/Trefz/Heyer) strandete im Streckenabschnitt Kesselchen. Eine Reparatur bis zum Rennen wird schwierig, da das Fahrzeug bis zum Ende des Qualifyings nicht im Fahrerlager eintraf.

Abseits der Kameras flog auch Shane Lewis im CP-Mercedes #45 (Putman/Espenlaub/Lewis) in der Hohenrain-Schikane ab. Etwa an der Stelle, an der Laurens Vanthoor beim 24-Stunden-Rennen 2022 mit dem Manthey-Porsche "Grello" heftig einschlug, musste bis zum Trainingsende die Leitplanke repariert werden.

Der Einschlag von Lewis scheint nicht minder heftig gewesen zu sein, denn auf dem Infomonitor erschien die Meldung "medizinischer Einsatz". Lewis war nach Informationen von Motorsport-Total.com ansprechbar und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die lange Code-60-Phase führte unter anderem dazu, dass der brandneue Frikadelli-Ferrari #30 (Pittard/Catsburg/Laser; 7.) und der Walkenhorst-BMW #34 (Giermaziak/Krognes; 5.) keine aussagekräftigen Rundenzeiten fahren konnten.

Somit startet der PROsport-Aston-Martin #17 (Dumarey/Böckmann) von der zweiten Position, gefolgt vom Walkenhorst-BMW #35 (Pereira/Trogen; 3.) und dem Dörr-Aston-Martin #24 (Turner/B. Dörr/P. Dörr; 4.).

Hinter dem BMW #34 sortierte sich mit dem KKrämer-Porsche #121 (Brück/Müller/Kranz; 6.) bereits der beste Cup-Porsche aus der Klasse Cup2 ein. Hinter dem Frikadelli-Ferrari komplettieren drei weitere Cup-Elfer die Top 10.

Start des vierstündigen Rennens ist um 12 Uhr.

Mit Bildmaterial von VLN.