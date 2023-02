Nürburgring-Besitzer NR Holding kauft Flughafen Frankfurt-Hahn

Audio-Player laden

Die russischen Besitzer des Nürburgrings weiten ihren Einfluss in Rheinland-Pfalz aus. Die NR Holding, die 2014 den insolventen "Ring" gekauft hat, engagiert sich erneut in einem Projekt des Landes. Informationen der "dpa" zufolge hat die NR Holding den Flughafen Frankfurt-Hahn gekauft. Dessen Betreibergesellschaft war im Oktober 2021 in die Insolvenz geschlittert.

Der Pharmaunternehmer Charitonin taucht zwar auf der von den USA im Jahre 2014 veröffentlichten "Putin-Liste", bislang aber nicht auf europäischen Sanktionslisten auf. Daher änderte sich nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs auch nichts an den Besitzverhältnissen am Nürburgring.

Neben dem Nürburgring, der einst nach dem Finanzierungsdebakel um das Projekt "Nürburgring 2009" für 300 Millionen Euro Steuergeld gerettet werden musste, gilt der Flughafen Frankfurt-Hahn als das zweite umstrittene Großprojekt in Rheinland-Pfalz auf Steuerzahlerkosten.

Die ehemalige Airbase, die Anfang der 1990er-Jahre zum Zivilflughafen umfirmiert wurde, war defizitär. Der Flughafen wurde mit Steuergeldern von der Insolvenz gerettet, allein zwischen 2013 und 2017 mit 120 Millionen Euro.

Mehrere Verkaufsprozesse scheiterten

Bereits im Jahr 2016 sollte der Flughafen verkauft werden, doch die beauftragte Prüfungsfirma KPMG fiel auf einen chinesischen Hochstapler rein - laut eines Gutachtens aufgrund "grober und gröbster Versäumnisse". Die oppositionelle CDU reichte daraufhin einen Misstrauensantrag gegen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein, die diesen jedoch überstand.

Der "Hahn" wurde daraufhin mit Subventionen weiterbetrieben. Ein neuer Wirtschaftsplan aus dem Jahr 2017 sollte den Flughafen bis 2023 wieder in die schwarzen Zahlen führen. Dann brach jedoch die COVID-19-Pandemie über die Welt hinein. Die Billigfluggesellschaft Ryanair, die den Flughafen lange nutzte, zog im November 2020 ab. Ein Jahr später war die Betreibergesellschaft zahlungsunfähig.

Der Flughafen geriet über Jahre vermehrt in die Schlagzeilen. Immer wieder gab es gerichtliche Auseinandersetzungen mit Umweltschutzverbänden. Im Januar 2022 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen fünf Männer wegen Verdachts auf bandenmäßige Untreue, Subventionsbetrug und Insolvenzverschleppung ermittelt.

Ein weiterer Verkaufsversuch im Sommer 2022 an eine in Frankfurt ansässige Firma scheiterte ebenfalls, weil der Kaufpreis nicht gezahlt wurde.

Wichtig in diesem Prozess ist zu betonen, dass nicht, wie in manchen Medien berichtet, der Nürburgring den Flughafen gekauft hat. Nürburgring und Flughafen werden lediglich denselben Betreiber haben. Dass es die NR Holding mit ihren Projekten ernst meint, zeigen nicht zuletzt zahlreiche Investitionen rund um den Nürburgring in Neuasphaltierungen und digitale Infrastruktur.

