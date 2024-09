Nürburgring-Explosion: Warum Smyrlis Racing neue Spendenkampagne startet

Für das Team Smyrlis Racing steht viel auf dem Spiel: Als im Vorfeld des 6-Stunden-Rennens der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) eine Pressluftflasche des Teams mcchip-dkr im Fahrerlager explodierte, traf es die Mannschaft von Ioannis Smyrlis am härtesten. Mehrere Teammitglieder, darunter der Teamchef selbst, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Unmittelbar nach der Explosion startete der Veranstalter der NLS, die VLN, eine Spendenaktion zugunsten der Opfer der Explosion. Inzwischen hat Smyrlis Racing unabhängig davon eine eigene Spendenaktion gestartet, die den Fortbestand des Teams sichern soll.

Ein Sprecher erklärt auf Anfrage von Motorsport-Total.com

: "Neben den Personenschäden wurde durch die Explosion ein Großteil Unseres Equipments beschädigt. Das Equipment ist essentiell für den Einsatz unserer Porsche-Rennfahrzeuge. Zum derzeitigen stand sind wir nicht in der Lage einen Einsatz wie gewohnt durchzuführen."

Die Spendengelder sollen in erster Linie für einen Ersatz des Equipments verwendet werden. "Sobald die Versicherung die materiellen Schäden bezahlt hat, werden wir die Spendengelder zur Förderung der Verletzten einsetzen", heißt es weiter.

Aber sollte dazu nicht die Spendenaktion der VLN dienen? "Wie bekannt ist gab es bereits kurz nach dem Vorfall eine Spendenaktion der VLN/NLS", so die Antwort. "Bisher gibt es aber keine Informationen seitens der VLN/NLS wie viel gesammelt wurde, weder noch wie Sie diese Spenden verteilen möchten." Die VLN wird sich demnächst zu diesem Thema äußern.

Bei der Explosion am 2. August 2024 wurden 22 Menschen verletzt, am schwersten traf es das Team Smyrlis. In der Saison 2024 waren bis zu vier der gelben Porsche in der NLS im Einsatz, unter anderem besetzt mit Ex-Champion Christopher Rink und dem Beinahe-Champion von 2021, Philipp Stahlschmidt.

Bei der Explosion hinter den Boxen wurden 22 Menschen verletzt

Foto: smg/Brederlow

Diese Einsätze ruhen derzeit, zumindest kann das Team mit einer Notbesetzung seine Einsätze im BMW 318ti Cup bestreiten.

Die Verletzten sind außer Lebensgefahr, mehr möchte das Team zum Schutz der Privatsphäre derzeit nicht verraten. Bekannt ist, dass der am schwersten verletzte Mechaniker beide Beine verloren hat. Dieser war aber nicht für Smyrlis tätig.