Nürburgring-Langstrecken-Serie 2022 im Livestream: So siehst du das NLS-Finale!

Das Finale in der Nürburgring-Langstrecken-Serie 2022 steht an! Zum achten und letzten Mal in diesem Jahr gibt sich die Nordschleifen-Szene die Ehre - für den Nachholtermin von NLS 2, das im Frühjahr wetterbedingt abgesagt werden musste. Die komplette Action gibt es hier im kostenlosen Livestream.

Die Übertragung im Livestream startet am Samstag gegen 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard- und Helikopter-Aufnahmen sowie die Siegerehrung gefolgt von Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen VLN-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Die Gesamtwertung ist zwar schon pro Zils/Sandberg/Setsaas im BMW 330i von Adrenalin Motorsport entschieden, doch in vielen Klassen herrscht noch Spannung, so etwa in der SP9 Pro-Am und in der VT2-FWD. Auch der Ausgang in der NLS-Speed-Trophäe ist noch offen. Fest steht hier nur, dass der Titel an einen der beiden Phoenix-Audis gehen wird.

Mit Bildmaterial von VLN.