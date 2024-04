NLS 2024 im Livestream: So siehst du den Saisonauftakt live!

NLS hoch zwei zum Saisonstart. Mit einem Double-Header eröffnet die Nürburgring-Langstrecken-Serie am 7. und 8. April die Rennsaison auf der Nürburgring-Nordschleife. Der 64. ACAS Cup am Samstag und das 63. Reinoldus-Langstreckenrennen am Sonntag sind auf Motorsport-Total.com im kostenlosen Livestream zu sehen.

Für das erste Saisonrennen am Samstag haben 117 Teilnehmer gemeldet, auf der Starterliste für das zweite Rennen am Sonntag finden sich 107 Teilnehmer. Darunter zahlreiche prominente Namen.

Mit Timo Glock und Kamui Kobayashi stellen sich zwei ehemalige Formel-1-Fahrer der Herausforderung Nordschleife. Der langjährige Rallye-Pilot und heutige Teamchef des WRC-Teams von Toyota, Jari-Matti Latvala, ist genau so am Start wie David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher

Dazu feiern mit dem Dacia Logan von Olis Garage sowie dem Glickenhaus SCG004c zwei Autos, die zu den Publikumslieblingen gehören, ihr Comeback in der NLS.

Die Übertragung im Livestream beginnt an beiden Tagen um 8:15 Uhr und umfasst das Qualifying, Berichte aus der Startaufstellung, das komplette Rennen inklusive Onboard und Helikopteraufnahmen sowie die Siegerehrung mit anschließenden Interviews und Analysen.

Durch den Stream führt das Kommentatoren-Team von nürburgring.tv. Ein Live-Timing steht auf der Website der Nürburgring-Langstrecken-Serie zur Verfügung.

Gefahren wird wie immer auf der 24,433 Kilometer langen NLS-Variante des Nürburgrings, die sich aus der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife zusammensetzt.

Zeitplan für den 64. ACAS Cup (6. April)

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-16:00 Uhr: 4-Stunden-Rennen

Zeitplan für das 63. Reinoldus-Langstreckenrennen (7. April)

08:30-10:00 Uhr: Zeittraining

12:00-16:00 Uhr: 4-Stunden-Rennen

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.