Nürburgring-Streit: NLS-Teams schreiben offenen Brief - mit deutlicher Aussage!

Die Luft für den AvD, der mit Unterstützung der Nürburgring Holding an der neuen "Nürburgring Endurance Series" (NES) arbeitet, wird immer dünner: Nachdem schon die Sportwarte der Streckensicherung am Nürburgring ihre Solidarität mit der VLN und der Nürburgring Langstrecken-Serie bekundet haben, stellen sich nun auch zahlreiche Teams auf die Seite der Traditionsrennserie.

In einem offenen Brief an die Verantwortlichen und Beteiligten des aktuellen Nürburgring-Desasters, der am Mittwoch (10. Januar 2024) in der Printausgabe der Motorsport aktuell erscheint, kritisieren die Teams das aktuelle Vorgehen am Nürburgring, insbesondere durch die Verantwortlichen der NES und des Nürburgrings.

Das Schreiben ist von 20 Teams der Nürburgring Langstrecken-Serie unterzeichnet, darunter bekannte Namen wie Adrenalin Motorsport, Sorg Rennsport und Black Falcon. Auch Four Motors, Max Kruse Racing und Ollis Garage Racing, die für ihren Dacia Logan bekannt sind, haben sich zum Inhalt bekannt.

Die "unterzeichnenden Teamchefs und weitere Kollegen" stellen nach eigener Aussage deutlich mehr als 50 Prozent des bisherigen Starterfeldes und erhöhen damit den Druck auf die NES: Denn auch, wenn die NLS weniger als die bisher geplanten neun Rennen durchführen kann, würden sie auf eine Teilnahme in der neuen NES verzichten.

Nach aktuellem Stand sehen sie sich "quasi gezwungen, in der voraussichtlich zweigeteilten Saison 2024 ausschließlich in VLN & ADAC Q/24h mit deren bewährten, kundenfreundlichen und überaus erfolgreichen 2023er Personal- und Führungsstruktur an den Start zu gehen."

Offener Brief mit "Bitten, Wünsche und Empfehlungen"

Die Teams stellen deutliche Bitten beziehungsweise Empfehlungen an die Verantwortlichen und Beteiligten, um die Situation am Nürburgring zu beruhigen und allen Teams die größtmögliche Planungssicherheit für die Saison 2024 zu geben. Der Wunsch an den Nürburgring ist daher, die verbindlichen Termine für die NLS bis spätestens 15. Januar 2024 zu benennen.

Die NLS-Teams, darunter auch Sorg Rennsport, stellen klare Empfehlungen Foto: VLN

Die NES wird um eine "freiwillige Abgabe von ein bis drei Wochenenden der Saison 2024 an die NLS" gebeten, um ein deutliches und positives Signal zu setzen, dass die NES ein ernsthaftes Interesse an den Teams (als mögliche Kunden der Zukunft) hat.

Darüber hinaus bitten die Teams, auf "Praktiken, die VLN/NLS wirtschaftlich oder personell weiter auszubluten", zu verzichten. "Die bereits angekündigte Serviceverweigerung wäre keine gute Basis für eine künftige Zusammenarbeit", heißt es in dem offenen Brief.

Vom ADAC wird eine "erweiterte Unterstützung der NLS in Bezug auf Termine, Organisation und auch Finanzen" gewünscht, was die "die Erfolgsaussichten vermutlich deutlich erhöhen würde". Nichtsdestotrotz sind die Teams nach eigener Aussage offen und "lassen sich gerne durch gute oder gar sehr gute Leistungen der NES überzeugen."

Offener Brief an die Verantwortlichen und Beteiligten des aktuellen Nürburgring-Desasters

Sehr geehrter Herr Viktor Charitonin in Ihrer Funktion als Eigentümer des Nürburgrings,

Sehr geehrter Herr Lutz Leif Linden in Ihrer Funktion als Generalsekretär des AvD, als Mehrheitsgesellschafter der NES GmbH,

Sehr geehrter Herr Wolfgang Wagner-Sachs in Ihrer Funktion als Präsident des DMSB,

Sehr geehrter Herr Dr. Gerd Ennser in Ihrer Funktion als Sportpräsident des ADAC,

Sehr geehrter Herr Mike Jäger in Ihrer Funktion als Geschäftsführer der VLN Sport GmbH,

die aktuelle, sehr unglückliche Situation stellt sich für uns wie folgt dar:

Der VLN als erfolgreicher Veranstalter der NLS seit 1977 wurden seitens des Nürburgrings überraschend die Verträge gekündigt, Renntermine für 2024 verweigert und jegliche Unterstützung bei Veranstaltungen abgelehnt. Die VLN hat sich wiederholt erfolgreich juristisch gewehrt, aber das am 4. Januar 2024 verkündete Berufungsurteil lässt dem Nürburgring nicht nur die Möglichkeit, die Tribünen geschlossen zu halten, sondern auch 1 bis 4 der 8 Rennwochenenden dem neuen, bisher gänzlich unsichtbaren "Phantom" NES zu überlassen. Bewusst verzichten wir hier auf Spekulationen bzgl. Ursachen und verantwortlichen Personen, jedoch erinnern die bisherigen Handlungen an den Versuch einer feindlichen Übernahme der Traditionsrennserie VLN/NLS und schaden nicht nur dem Ansehen des Motorsports in der Öffentlichkeit, sondern zerstören etliche Existenzen.

Erste Auswirkungen des Disputs sind bereits deutlich spürbar: Zahlreiche Sponsoren, Teams und Fahrer sind aufgrund der Unsicherheiten entweder in andere Serien abgewandert oder pausieren für 2024. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre sind sowohl für parallel stattfindende Serien als auch den völligen Neustart einer Serie sportlich langweilige und für alle Beteiligten wirtschaftlich untragbare Veranstaltungen die Folge.

Wir, ein Querschnitt der langjährig besonders aktiven & erfolgreichen Teamchefs, lieben alle den Wettbewerb auf der weltweit einzigartigen Nordschleife und freuen uns über neue Konkurrenten, Lieferanten und auch Veranstalter, die mit gutem Personal, cleveren Strategien und bestem Material die Platzhirsche zu einem FAIREN Wettbewerb auffordern. Das trifft jedoch NICHT auf neue Marktteilnehmer zu, die schon vor dem Start mit übermäßig harten Bandagen versuchen, andere auszutricksen, am Start zu hindern, ihnen das Personal abzuwerben und mit semi-legalen Mitteln sich quasi den Erfolg rücksichtslos zu erkaufen.

Die Verantwortlichen der NES haben bis heute WEDER belastbare Informationen in Bezug auf sportliche, technische und organisatorische Regularien, Termine, Personalien, Sportwarte, Kosten und Sponsoren öffentlich genannt NOCH uns direkt angesprochen, obwohl wir als Kundenpotenzial doch in Summe deutlich weniger als 80 Teams sind. Speziell letzteres Verhalten erinnert stark an die weniger erfolgreiche VLN-Sport-Führungsriege der Jahre 2018-2022.

Daher haben Sie uns, die unterzeichnenden Teamchefs und weitere Kollegen mit deutlich mehr als 50% des bisherigen Starterfeldes quasi gezwungen, in der voraussichtlich zweigeteilten Saison 2024 ausschließlich in VLN & ADAC Q/24h mit deren bewährten, kundenfreundlichen und überaus erfolgreichen 2023er Personal- und Führungsstruktur an den Start zu gehen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn die VLN/NLS urteilsbedingt nur weniger als die bisher geplanten 9 Rennen durchführen kann.

ABER: Wir sind offen für 2025ff und lassen uns gerne durch gute oder gar sehr gute Leistungen der NES überzeugen. SRO, CREVENTIC und andere Serien machen vor, wie verlässliche und konstant gute Arbeit mit hohen Starterzahlen belohnt wird.

Ohne jeglichen Rechtsanspruch adressieren wir die folgenden Bitten / Wünsche / Empfehlungen an:

- ALLE: Gemeinsam geht es oftmals besser als gegeneinander.

- NBR: Bitte benennen Sie nun die verbindlichen Termine für die NLS bis spätestens 15. Januar 2024.

- NES: Eine freiwillige Abgabe von 1 bis 3 Wochenenden der Saison 2024 an die NLS würde ein deutliches & positives Signal setzen, dass die NES ein ernsthaftes Interesse an uns als den möglichen Kunden von morgen (2025ff) hat.

- NBR & NES: Bitte verzichten Sie auf Praktiken, die VLN/NLS wirtschaftlich oder personell weiter auszubluten. Auch die bereits angekündigte Serviceverweigerung wäre keine gute Basis für eine künftige Zusammenarbeit.

- ADAC: Eine erweiterte Unterstützung der NLS in Bezug auf Termine, Organisation und auch Finanzen würde vermutlich die Erfolgsaussichten deutlich erhöhen.

Mit motorsportlichen Grüßen

Adrenalin Motorsport

Black Falcon

Car Collection Motorsport

EOZ Event

Four Motors

Fugel Sport

Halder Motorsport

KKrämer Racing

MATHOL Racing

Max Kruse Racing

Mühlner Motorsport

Ollis Garage Racing

PROOM Racing

ProSport Racing

QTQ Race Performance

Rent2Drive Racing

Schmickler Performance

Smyrlis Racing

SORG Rennsport

Team Oehme by 9und11 Racing

