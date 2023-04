Philipp Zakowski steigt bei racing one ein: Profi-GT3-Projekt in Mache

Audio-Player laden

Der ehemalige Teamchef von ZVO Racing, Philipp Zakowski, hat einen neuen Job gefunden. Etwas mehr als drei Monate nach seinem Ausscheiden bei ZVO Racing, das jetzt unter dem Namen JvO Racing Prototype Cup Germany fährt, ist er wieder im Sattel. Er steigt bei racing one im Vertrieb ein.

Das Team von Martin Kohlhaas setzt seit Jahren Ferrari-Modelle auf der Nürburgring-Nordschleife ein und verfügt auch über GT4-Fahrzeuge. Der blaue Hella-Pagid-Ferrari in der SP9-Pro-Am-Klasse ist bei Nordschleifen-Fans mittlerweile eine feste Institution. An diesen Einsätzen hält das Team auch 2023 fest.

Zakowski steigt mit großen Ambitionen ein: Das Team verfolgt Pläne für einen professionellen GT3-Einsatz in der Zukunft. Nach Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' geht es dabei vor allem um das Jahr 2024, je nach Verlauf der Gespräche könnte die Bekanntgabe aber auch schon in diesem Jahr erfolgen. Auf welcher Plattform und in welcher Serie, wird derzeit noch ausgelotet.

racing one ist Zakowskis neue Hauptbeschäftigung. Nebenbei ist er auch im Management mehrerer Fahrer tätig, Berater bei JvO Racing und auch bei BMW M im Motorsport-Sponsoring tätig.

"Mit dem Einstieg von Philipp eröffnen sich für uns als Team ganz neue Möglichkeiten und ich bin froh, einen solch starken Partner für die racing one gewonnen zu haben. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Rennen und Projekte, die wir gemeinsam angehen werden", kommentiert Kohlhaas den erfahrenen Neuzugang im Team.

Das operative Geschäft des Teams aus Plaidt am Nürburgring verbleibt bei Kohlhaas, der das Team seit Jahren leitet. Zakowski wird seine Fähigkeiten in den Bereichen Kundenbetreuung und Sponsoring einbringen. Er gilt in der Szene als einer der besten Verkäufer. In der Kundenbetreuung will das Team nach eigenen Angaben "neue Maßstäbe" setzen.

racing one geht mit einem Programm auf der Nordschleife und in der GT Open in die Saison 2023. Beim zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), bei dem Zakowski bereits dabei war, gab es einen dokumentierten Einschlag in die Leitplanke, das Auto ist aber aller Voraussicht nach bis zur NLS3 reparabel.

Weitere Informationen über Zukunftspläne und professionelles Engagement will das Team "in Kürze" bekannt geben.

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.