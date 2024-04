Qualifying NLS1 2024: AMG-Pole durch Juncadella

Die erste Poleposition in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2024 geht an HRT: Daniel Juncadella hat im HRT-Mercedes #14 (Juncadella/Bird) in 7:56.507 Minuten die Bestzeit für den 64. ADAC-ACAS-Cup herausgefahren. Für Juncadella ist es der erste Auftritt im Team von Hubert Haupt, auch wenn er einige Gesichter noch aus seinem Einsatz für Black Falcon im Jahr 2017 kennen dürfte. (Ergebnis)

In einem Schlagabtausch in den letzten Minuten des Zeittrainings ließ er Frank Stippler im Scherer-Audi #16 (Winkelhock/Stippler; 2.) und Jordan Pepper im Abt-Lamborghini #27 (K. van der Linde/Pepper; 3.) hinter sich.

Das Qualifying hatte eine lange Einlaufkurve, weil es zu Beginn noch feucht war. Es hat mitnichten über Nacht geregnet, sondern Luftfeuchtigkeit, die sich über Nacht auf dem Boden abgesetzt hat. Diese hielt sich hartnäckig, dazu kamen Gelbphasen. Die erste Zeit unter acht Minuten gelang Stippler erst zweieinhalb Minuten vor Schluss.

Er wurde sofort von Juncadella abgefangen, beide fuhren noch einmal eine schnelle Runde. Zudem klemmte sich Pepper ans Heck von Stippler. Im Schwalbenschwanz wurde er ausgehebelt und rutschte ins noch nasse Gras. Er schrammte an der Leitplanke entlang, die Zeitenjagd war beendet. "Leichter Kratzer, wir polieren jetzt ein bisschen drüber und hoffen, dass es keine Folgeschäden gibt", kommentiert er.

Hinter Pepper reihte sich die Porsche-Fraktion ein. Der Falken-Porsche #3 (Ragginger/Picariello; 4.) und der Manthey-Porsche #911 (L. Vanthoor/Estre; 5.) "Grello" blieben jedoch über acht Minuten. Der zweite HRT-AMG #6 (Fetzer/Haupt/Aron) startet entsprechend seiner Startnummer von der sechsten Position.

Die vierte Startreihe ist mit dem Dörr-Aston-Martin #69 (B. Dörr/P. Dörr/Turner; 7.) und dem Prosport-Aston-Martin #17 (Dumarey/Böckmann/Balcaen; 8.) fest in Aston-Martin-Hand. Hinter dem Falken-Porsche #4 (Eriksson/Menzel; 9.) lauert bereits der schnellste Cup-Porsche, die #120 (Blickle/Scheerbarth/Jahn; 10.) von W&S Motorsport.

Der Glickenhaus #706 (Mutsch/Mailleux/Arnold) startet von Position 14 mit einer Zeit von 8:15.527 Minuten.

Inzwischen hat auch der Dacia Logan sein Design enthüllt: Der in diesem Jahr deutlich stärker motorisierte Bolide präsentiert sich in Blau mit orangefarbenen Streifen.

Das Rennen wird traditionell um 12 Uhr gestartet. Es wird ein trockenes und für die Jahreszeit ungewöhnlich warmes Rennen erwartet.

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.