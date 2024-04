Qualifying NLS2 2024: Mercedes-AMG besetzt erste Reihe komplett

Neue Farbe, altes Glück: Daniel Juncadella hat den HRT-Mercedes #14 (Juncadella/Bird) auch im Qualifying für NLS2 am Sonntag auf die Poleposition gestellt. Es ist das gleiche Auto, das am gestrigen Samstag bei NLS1 von der Pole gestartet ist, hat aber eine komplett neue Beklebung erhalten und erstrahlt nun im gelb-blauen Design des Hauptsponsors Bilstein. (Ergebnis)

Das Zeittraining verlief etwas geradliniger als am Samstag, da die Strecke von Beginn an trocken war und es nur wenige Code-60-Phasen gab. "Es macht immer Spaß, hier im Qualifying mit wenig Benzin und frischen Reifen zu fahren. In den letzten Runden war kaum noch jemand auf der Strecke. Es war eine fast freie Runde, das war cool", sagt der Polesetter.

Für das Haupt Racing Team war es ein perfektes Qualifying, denn Hubert Haupt stellte den HRT-Mercedes #6 (Fetzer/Haupt/Aron) auf den zweiten Startplatz. Damit starten zwei Mercedes-AMG aus der ersten Startreihe.

In der zweiten Reihe folgen zwei Porsche: Tim Heinemann lag im Falken-Porsche #4 (Eriksson/Menzel/Heinemann; 3.) bis zur AMG-Attacke in den Schlussminuten in Führung, schließlich reichte die Zeit für das Siegerauto vom Samstag für den dritten Startplatz, direkt gefolgt vom Manthey-EMA-Porsche #911 (L. Vanthoor/Estre; 4.) "Grello".

Dahinter folgen der Abt-Lamborghini #27 (K. van der Linde/Pepper; 5.) und der Falken-Porsche #3 (Ragginger/Picariello; 6.). Christoph Breuer setzte im Renazzo-Lamborghini #786 (Nana/C. Breuer/Schmidtmann; 7.) in der SP9 Am ein Ausrufezeichen und teilt sich mit dem Glickenhaus-SCG #706 (Mutsch/Mailleux/Arnold; 8.) die vierte Startreihe.

Der Konrad-Lamborghini #7 (Soufi/Kratz; 9.) geht als zweites SP9-Pro-Am-Fahrzeug neben dem AMG #6 ins Rennen und muss beim Start nach hinten auf die Cup-Porsche aufpassen, von denen der erste auf der zehnten Startposition steht. Es handelt sich um den nachträglichen Sieger vom Samstag, den W&S-Porsche #120 (Blickle/Scheerbarth/Jahn).

Das Rennen wird traditionell um 12 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.