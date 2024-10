Qualifying NLS5: Doppel-Pole und Unfall für Falken

Klaus Bachler im Falken Porsche #3 (Bachler/Picariello) war am Samstagmorgen im nassen Qualifying zur 55. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy (zum Livestream), dem siebten Saisonlauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), klar der Schnellste. Ob die österreichisch-belgische Fahrerpaarung das 4-Stunden-Rennen tatsächlich von der Poleposition in Angriff nehmen kann, ist allerdings noch unklar.

Denn kurz nachdem Bachler mit 9:28,375 Minuten die überlegene Bestzeit auf der nassen Nordschleife erzielt hatte, verunfallte er im Streckenabschnitt Hohe Acht. Bachler lief auf ein anderes Fahrzeug auf, wurde offenbar von dessen langsamer Gangart überrascht und musste ausweichen. Dabei geriet Bachler auf das nasse Gras und schlug in die Leitplanke ein.

"Es war ein Missverständnis mit dem Auto vor mir. Der wollte mich vorbeilassen, hat aber so stark gebremst, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte: Ihm voll reinfahren oder ausweichen", berichtet Bachler.

Bis zum Ende des Qualifyings wurde das Auto wieder an die Box gebracht. Aufgrund des Schadens an der rechten Fahrzeugseite und am Heck ist es jedoch fraglich, ob eine Reparatur bis zum Start des Rennens gelingt. "Ich hoffe, es geht sich aus. Ich würde gerne fahren", so Bachler.

Ein Trost aus Falken-Sicht: Sollte die #3 nicht rechtzeitig fertig werden, stünde das Team trotzdem auf der Poleposition. Denn die zweitschnellste Zeit ging an das Schwesterauto #4 (Eriksson/Heinemann). Joel Eriksson war in seiner schnellsten Runde allerdings 15 Sekunden langsamer als die Bestzeit von Bachler.

Die dritte Position belegte im Qualifying der Scherer-Phx-Audi #15 (Stippler/Bastian), gefolgt vom Prosport-Aston-Martin #17 (Dumarey/Böckmann). Dahinter folgen mit der #148 von Black Falcon (T. Müller/Nagelsdieck) und der #120 von W&S (Blickle/Scheerbarth/Jahn) auf den Positionen fünf und sechs bereits die schnellsten Cup-Porsche.

Das vorletzte Rennen der NLS-Saison 2024 wird um 12:00 Uhr gestartet. Bis dahin soll der Regen am Nürburgring aufhören, der Start wird aber mit ziemlicher Sicherheit auf nasser Strecke erfolgen.