Sandberg steigt aus: NLS-Meister verteidigen Titel nicht gemeinsam

Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen werden ihren Titel in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) nicht gemeinsam verteidigen. Sandberg hat seinen Abschied von Adrenalin Motorsport bekannt gegeben - dem Team, das seit sechs Jahren auf der Nürburgring-Nordschleife ungeschlagen ist.

Als Grund nennt Sandberg, der 2022 und 2023 im Team von Matthias Unger NLS-Meister wurde, neue Möglichkeiten, die sich für die Saison 2024 ergeben haben. Nach Informationen von Motorsport-Total.com wird er der Nordschleife treu bleiben. Logisch wäre ein Aufstieg in die Cup2- oder SP9-Klasse, Details zum Programm stehen aber noch nicht fest.

"Ich bin Matthias sehr dankbar für das Vertrauen, das er mir in den vergangenen Jahren entgegengebracht hat, und dem gesamten Team für die unermüdliche Unterstützung während meiner Zeit bei Adrenalin Motorsport", sagt der 31-jährige Norweger, der in Deutschland lebt.

"Gemeinsam haben wir Herausforderungen gemeistert, Triumphe gefeiert und bleibende Erinnerungen geschaffen, die ich immer in Ehren halten werde."

Sandberg fährt seit 2018 für Adrenalin Motorsport, mit einer kurzen Unterbrechung bei Mühlner im Jahr 2021. Neben den beiden NLS-Titeln holte Sandberg mit Adrenalin Motorsport auch zwei Klassensiege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (2020 in der Cup5 und 2023 in der VT2-R+4WD) sowie den Titel in der Rundstrecken-Challenge-Nürburgring (RCN).

Im Jahr 2022 gewann er den Titel zusammen mit Zils und Sindre Setsaas. Letzterer wechselte danach zu FK Performance, sodass Sandberg und Zils mit Ex-Champion Philipp Leisen die Titelverteidigung in Angriff nahmen - mit Erfolg.

2024 wird es also erneut mehr als ein Titelverteidiger-Auto geben.

Adrenalin Motorsport hat in der NLS in den vergangenen sechs Saisons die Titel mit folgenden Fahrern geholt:

2018: Christopher Rink/Danny Brink/Philipp Leisen

2019: David Griessner/Yannick Fübrich

2020: Christopher Rink/Danny Brink/Philipp Leisen

2021: Danny Brink/Philipp Leisen

2022: Daniel Zils/Oskar Sandberg/Sindre Setsaas

2023: Daniel Zils/Oskar Sandberg/Philipp Leisen

Mit Bildmaterial von VLN.