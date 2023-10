Schwieriger als GT3! Jack Aitkens NLS-Debüt mit 275 PS

An diesem Wochenende unterstützt Jack Aitken seine Teamkollegen Luis Felipe "Pipo" Derani und Alexander Sims im Kampf um den Titel in der IMSA SportsCar Championship in der GTP-Klasse. Am vergangenen Wochenende ging es für den DTM-Piloten ein paar Nummern kleiner, aber nicht weniger spaßig zu.

Aitken startete im Rahmen des Saisonfinals der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) auf einem Hyundai i30 N in der Klasse VT2-FWD, um sein DMSB-Permit-Nordschleife (DPN) zu erwerben. Seine Teamkollegen waren ELMS-LMP2-Fahrer Manuel Maldonado und GT4-Pilot Bailey Voisin.

Das Trio zeigte sein Talent und holte auf Anhieb den Klassensieg. Damit gab es einen westfälischen Schinken vom Veranstalter MSC Münster, weshalb der Münsterlandpokal traditionell als "Schinkenrennen" bekannt ist. Diesen präsentierte er sogleich auf Instagram mit einem humorvollen Meme, in dem er die Bedeutung seines ersten Nordschleifen-Sieges einordnet.

Viel wichtiger als der Klassensieg waren die Erlebnisse, die er ebenfalls lebhaft schildert: "Unser Auto war im Grunde ein Straßenauto mit Slicks. Das heißt, es ist wirklich schwieriger zu fahren als ein ausgewachsener GT3-Rennwagen - Übersteuern beim Gaswegnehmen gibt es wirklich!"

"Ich bin die erste Hälfte unseres 4-Stunden-Rennens gefahren, und mein Gott, was habe ich da alles gesehen ... Bei spektakulären Windschattenduellen auf der 2,5 Kilometer langen Döttinger Höhe fuhr ich mit den Augen im Rückspiegel, weil schnellere Autos mit für meinen armen kleinen Hyundai unmöglichen Geschwindigkeiten vorbeirasten!"

"Ich habe Abschleppwagen überholt, die irgendwo auf dieser Mammutstrecke verunglückte Autos zurückbrachten. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht, als die ohnehin schon dicht an der Strecke stehenden Begrenzungsmauern noch näher kamen."

Wie der Erfolg in der Klasse zustande kam, kann er selbst nicht so genau sagen: "Irgendwie habe ich es geschafft (wirklich keine Ahnung wie), dass wir zur Halbzeit von P4 aus an die Spitze der Klasse gefahren sind. Meine Teamkollegen haben es geschafft und bei meinem ersten Versuch auf der Nordschleife den Sieg geholt! Damit habe ich jetzt eine 100-prozentige Siegquote!"

Seine Aussage versah er mit zahlreichen Smileys, die unterstreichen, wie viel Spaß er bei seinem Nordschleifen-Debüt hatte. Für wen er in der Nordschleifen-Saison 2024 fahren wird, bleibt abzuwarten.

Mit Bildmaterial von VLN.