SP9-Porsche aus Australien debütiert bei NLS8 (7)

Beim 46. DMV Münsterlandpokal wird EMA Motorsport mit einem Porsche 911 GT3 R in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) debütieren. Am Steuer werden sich Matteo Cairoli und DTM-Laufsieger und Ex-IGTC-Meister Dennis Olsen abwechseln.

Das australische Team wird auf Unterstützung von Porsche via Manthey Racing bauen können. Der Einsatz wird auf Michelin-Reifen stattfinden. Zusammen mit den beiden Fahrern aus dem Werkskadern entsteht so ein schlagkräftiges Team.

Manthey wird seinerseits bei NLS8 (7) auch mit seinem Aushängeschild "Grello" zurückkehren. Der grün-gelbe Porsche wird diesmal wieder in seinem bekannten Design als 991.2 antreten. Beim vergangenen Rennen debütierte der Prototyp des Porsche 911 GT3 R der Baureihe 992 im Tarnkleid. Dieser wird nun in die Hände von Kundenteams übergeben.

EMA Motorsport ist in Europa bislang erst einmal in Erscheinung getreten, nämlich bei den 24 Stunden von Spa 2022. Felipe Nasr, Matt Campbell und Mathieu Jaminet kamen nach einem Reparaturstopp infolge einer Kollision auf Platz 22. Nun stellt sich das Team gleich der zweiten legendären Rennstrecke in Europa.

Ansonsten ist die Mannschaft im australischen Porsche-Carrera-Cup engagiert. Fahrer David Russell beendete die Saison, die jüngst mit einem Rahmenrennen zum Bathurst 1000 zu Ende gegangen ist, auf der fünften Position.

Ein weiteres Debüt wurde seitens der NLS bereits angekündigt: Keeevin Sports and Racing wird einen neu aufgebauten Hyundai i30N in der VT2-FWD-Klasse an den Start bringen. Das Team rund um Kevin Wolters war bislang mit einem Renault Megane in Erscheinung getreten.

Mit Bildmaterial von EMA Motorsport.