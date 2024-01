Sportwarte am Nürburgring stellen sich geschlossen hinter die NLS

Im Kampf um die Hoheit im Langstreckensport auf der Nürburgring-Nordschleife muss der AvD bei der Organisation der geplanten Nürburgring-Endurance-Series (NES) einen herben Rückschlag hinnehmen. Denn er kann nicht auf die bewährten Sportwarte der Streckensicherung am Nürburgring zählen.

In einem offenen Brief an Mike Jäger, Geschäftsführer der VLN Sport GmbH und Co. KG, dem Veranstalter der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), erklären die Sportwarte, dass sie ihm und seiner Organisation die Treue halten und künftig ausschließlich für die NLS tätig sein wollen.

Der AvD, der die NES mit Unterstützung der Nürburgring Holding vorantreibt, steht nun vor dem Problem, die Streckensicherung auf der über 23 Kilometer langen Rennstrecke zu gewährleisten. Dafür werden bei jedem Rennen mehrere hundert ehrenamtliche Sportwarte benötigt.

Hier der offene Brief im Wortlaut:

Lieber Mike,

wir, die Sportwarte der Streckensicherung, die in den vergangenen Jahren die Nürburgring Langstrecken-Serie begleitet haben, möchten Dir auf diesem Weg mitteilen, dass wir der Serie auch in Zukunft uneingeschränkt die Treue halten werden.

Nach ausführlichen Gesprächen mit unseren Abschnitsleiter haben wir Chief-Marshals den Beschluss gefasst, dass wir der NLS auch in 2024 und darüber hinaus zur Verfügung stehen. Die VLN war in der Vergangenheit neben vielen anderen Verbänden für die Ausbildung der Sportwarte für den Einsatz an der Nordschleife mit verantwortlich. Wir haben uns eine gemeinsame vertrauensvolle Arbeitsbasis geschaffen, in der wir uns sehr wohl fühlen.

Aus diesem Grund gilt unser Zuspruch auch exklusiv und ausschließlich der Nürburgring Langstrecken-Serie.

Wir freuen uns bereits jetzt, zu Beginn des neuen Jahres mit Euch in die Planung für die kommende Saison zu gehen und wünschen Dir und Deinem Team ein Frohes Neues Jahr!

Viele Grüße,

Michael Beer + Bernd Plauschinat Chief-Marshals

Im schwelenden Rechtsstreit zwischen der VLN und dem Nürburgring hat das Oberlandesgericht Koblenz am vergangenen Donnerstag in einer Berufungsverhandlung entschieden, dass die NLS im Jahr 2024 sechs Rennen an fünf Terminen auf dem Nürburgring austragen darf. Der NES wurden drei Termine zugesprochen.

Der Nürburgring hatte daraufhin erklärt, zwei zusätzliche Termine für die NES zu schaffen, damit beide Serien gleichberechtigt sind.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir von einem Rechtsstreit zwischen der VLN und dem AvD geschrieben. Dies war jedoch falsch, weshalb der Artikel angepasst wurde.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.