Trotz Nürburgring-Urteil: NES 2024 soll immer noch stattfinden!

Wer geglaubt hat, der AvD würde im Zuge des Urteils zugunsten des NLS-Veranstalters VLN seine neue Nürburgring-Rennserie NES auf Eis legen, sieht sich getäuscht. Wie AvD-Generalsekretär Lutz Leif Linden gegenüber Motorsport-Total.com mitteilt, werden die Planungen für die Nürburgring-Endurance-Series 2024 weiter mit Hochdruck vorangetrieben.

"Das Thema ist nach wie vor heiß. Das heißt, der AvD arbeitet mit seinen Leuten weiter an den Vorbereitungen für 2024. Alles läuft unverändert auf Hochtouren. Wir sind relativ weit mit allen Planungen, mit den Reglementsthemen sowie mit der Organisation. Für uns ändert sich im Moment nichts. Wir sind voll auf Kurs für die nächste Saison", sagt Linden, gemeinhin als "Triple L" bekannt.

Damit ist der AvD bereit, in direkte Konkurrenz zur Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) zu treten. Diese hat sich gerade vor Gericht das Recht auf acht Termine zu angemessenen Konditionen und Terminen erstritten - vorbehaltlich eines Berufungsurteils.

Wird es 2024 also zwei Langstrecken-Serien am Nürburgring geben? "Wenn es dazu kommt, dann werden wir sehen, wie der Markt das entscheidet oder welche Termine es geben wird. Das ist im Moment noch Spekulation", sagt Linden.

Die Situation könnte dazu führen, dass die ohnehin schrumpfenden Starterfelder noch einmal auf zwei Serien aufgeteilt werden. "Vielleicht ist es für den einen besser, für den anderen schlechter. Aber das ist jetzt Spekulation", kommentiert Linden.

Lutz Leif Linden will seine Langstreckenserie weiter veranstalten, mit oder ohne VLN Foto: ITR

Terminchaos nach jetzigem Stand vorprogrammiert

Zum Nürburgring-Urteil lässt er durchblicken, dass er es für realitätsfern hält: "Glaubt jemand ernsthaft, dass es 16 bis 20 freie Termine [für Langstreckenrennen] auf der Nordschleife gibt?"

Der AvD will 2024 eine Serie mit mindestens acht Rennen veranstalten, die für alle Teilnehmer offen ist, die derzeit in der NLS starten. Damit allein würden 16 Termine für beide Serien benötigt. Der Nürburgring-Eigentümer NR Holding, der zwar nicht offiziell an der NES beteiligt ist, aber im Hintergrund die Fäden zieht, wird hoffen, im Berufungsverfahren zumindest ein 4:4 an Terminen für NLS und NES zu erreichen.

Die andere Möglichkeit wäre eine Einigung zwischen AvD und VLN. "Ich habe diese Tür immer offen gehalten, auch für diese Clubs. Ich habe überhaupt nichts gegen die [VLN-]Vereine. Ich würde gerne weiter mit ihnen zusammenarbeiten", sagt Linden. Der AvD ist momentan als Sponsor in der NLS engagiert - offiziell für drei Jahre.

"Ich habe die Tür immer offen gehalten, auch noch vor vier Wochen. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Wenn die Vereine mit uns zusammenarbeiten wollen, gerne. Dazu stehe ich. Es sind ja extra zwei Firmen [NES sowie B&S GmbH] gegründet worden."

"Die Gesellschaft ist ja extra gegründet worden, damit die Vereine weiterhin die Möglichkeit haben, dort separat einzusteigen. Und wenn keiner kommt, dann gehen die AvD-Clubs rein." Die B&S GmbH nimmt innerhalb der NES eine Platzhalter-Rolle ein, die sukzessive durch Vereine übernommen werden soll.

