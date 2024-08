VLN sammelt Spenden für die Betroffenen des Unfalls vor NLS4

22 Verletzte, vier davon schwer: Das ist die traurige Bilanz des schweren Unfalls, der sich am vergangenen Freitag bei den Probe- und Einstellfahrten im Vorfeld des 6-Stunden-Rennens der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) im Fahrerlager des Nürburgring ereignet hat.

Um die finanziellen Folgen für die von Unfall Betroffenen abzumildern, hat die VLN als Organisator der NLS nun ein Spendenkonto eingerichtet.

"Die Anteilnahme im Fahrerlager war am Freitagabend und Samstag groß und ich wurde von vielen Fahrern, Teamchefs, Partnern und Freunden spontan angesprochen, wie man die betroffenen Personen und Teams unterstützen könne. Aus diesem Grund haben wir uns in enger Absprache mit den Betroffenen entschieden, als VLN ein entsprechendes Spendenkonto einzurichten", sagt VLN-Chef Mike Jäger.

"Was den Gesundheitszustand der Verletzten anbelangt - da können wir nur die Daumen drücken und auf eine gute Genesung hoffen", fährt Jäger fort. "Die Spenden hingegen werden wir komplett dafür einsetzen, zumindest den monetären Schaden bei allen Betroffenen zu lindern und eventuell anfallende Folgekosten abzufedern. Wir sind am Ring eine große Familie und stehen auch in schweren Zeiten eng zusammen."

Spenden für die Betroffene können an das folgende Konto geleistet werden:

VLN VV GmbH & Co. KG

Bank: Kreissparkasse Ahrweiler

IBAN: DE61 5775 1310 0000 3001 37

BIC: MALADE51AHR

Auslöser des Unfalls im Bereich hinter den Boxen war nach ersten Erkenntnissen eine Luftdruckflasche, die beim Befüllen explodiert ist. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.