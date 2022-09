Vorschau 12h Nürburgring: Wer holt sich die satten Punkte bei NLS6?

Audio-Player laden

Die Sommerpause ist vorbei und endlich dröhnen in der Grünen Hölle wieder die Motoren. Mit dem neuen Saisonhöhepunkt, der 12h Nürburgring am 10. und 11. September, meldet sich die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) zurück aus der Pause - und die Premiere des neuen Rennformats wird gleich in mehrfacher Hinsicht besonders.

Neben der XXL-Renndistanz, die in zwei Abschnitten zu je sechs Stunden an Samstag und Sonntag absolviert wird, dem einzigartigen Restart am Sonntagmorgen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Fahrerlager und Ring-Boulevard, sind es vor allem die zu vergebenden Punkte, die alle Teilnehmer ins Auge gefasst haben. 30 Zähler gibt es für den Sieg in einer Klasse mit mehr als sieben Fahrzeugen - doppelt so viele wie bei einem "normalen" NLS-Lauf.

Starterliste NLS6 2022

Um die maximale Punkteausbeute kämpfen am Wochenende Fahrer aus sieben Klassen: VT2-FWD, VT2-R+4WD, SP3, SP9, BMW M240i, CUP2 und CUP3. Aus eben diesen Klassen kommen die bestplatzierten Fahrer in der Meisterschaft. Die Tabellenführer Daniel Zils, Oskar Sandberg und Sindre Setsaas starten mit einem BMW 330i für Adrenalin Motorsport in der VT2-R+4WD. Das Trio hat nach vier Rennen eine weiße Weste und führt das Tableau mit 64 Punkten an.

Mit einem Abstand von 17 Punkten folgen Mauro Calamia, Ivan Jacoma und Kai Riemer, die für Schmickler Performance in der Cup3 starten. Den drittplatzierten Christopher Brück und Karsten Krämer von KKrämer Racing in der CUP2 fehlen 18 Punkte auf die Spitze. Das Pendel kann bei den 12h Nürburgring in beide Richtungen ausschlagen. Wer in den bisherigen Rennen gepatzt hat, kann am Wochenende durchaus wieder Anschluss an die Tabellenspitze finden - oder seine Position weiter ausbauen.

Prestigeträchtig: Top-Teams wollen den Premierensieg

Spannung ist im Kampf um den Gesamtsieg angesagt. In der SP9-Klasse tummelt sich mehr als ein dutzend Kandidaten, die für Platz eins infrage kommen. Jakub "Kuba" Giermaziak hat für Phoenix-Racing 2022 bereits einen Sieg eingefahren und startet diesmal zusammen mit Kim Luis Schramm im Audi R8 LMS.

Zuletzt triumphierten Joel Eriksson und Sven Müller für Falken Motorsports. Im Porsche wechseln sich jetzt auch Jaxon Evans und Alessio Picariello ab. Das Schwesterfahrzeug teilen sich Klaus Bachler, Ayhancan Güven, Come Ledogar und Martin Ragginger. Zwei Podiumsplätze haben Vincent Kolb und Frank Stippler bereits im Phoenix-Audi eingefahren - bei den 12 Stunden vom Nürburgring peilt das Duo nun den ersten Sieg an.

Die Mercedes-AMG-Flaggen halten Schnitzelalm Racing und Landgraf Motorsport hoch. Walkenhorst Motorsport bringt zwei BMW M4 GT3 in die Eifel. Car Collection Motorsport ist mit zwei Audi R8 LMS vertreten. Dabei macht die Mannschaft aus Walluf in der Nähe von Wiesbaden als einziges Topteam von der Möglichkeit Gebrauch, dass sich fünf Fahrer ein Auto teilen.

In der #24 greifen Patrick Kolb, Milan Dontje, Dennis Fetzer, Patric Niederhauser und Lorenzo Rocco nach der Krone. Mit jeweils einem Fahrzeug sind Huber Motorsport (Porsche 911 GT3 R), Octane126 (Ferrari 488 GT3) und Racing One (Ferrari 488 GT3) in der SP9 am Start.

Weltpremiere: Der Restart am Sonntagmorgen

Die 12 Stunden vom Nürburgring warten mit einem sportlichen Novum auf. Das Rennen wird in zwei Abschnitten zu je sechs Stunden gefahren. Die Besonderheit dabei ist, dass die Fahrzeuge am Sonntagmorgen in den Intervallen wieder auf die Rennstrecke gehen, wie sie am Samstagabend um 20:30 Uhr abgewinkt wurden. Die Prozedur ist zum Beispiel mit dem Verfolgungsrennen beim Biathlon vergleichbar.

Am Samstagabend wird die Start-Ziel-Gerade nach dem Abwinken zum Parc Ferme. Über Nacht darf an den Boliden nicht geschraubt werden. Am Sonntagmorgen ziehen dann alle Fahrzeuge in die Boxengasse vor, wo sie sich nach dem Zieleinlauf sortiert in drei Reihen aufstellen.

Der Sieger von Teil eins startet als Erster aus der Boxengasse und die weiteren Fahrzeuge folgen in dem Abstand, den sie beim Überqueren der Ziellinie am Samstag hatten. Es gilt dann auf der gesamten Strecke Code 60. Sobald alle Fahrzeuge das Rennen aufgenommen haben, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und die Jagd geht weiter.

Comeback: Vanina Ickx und Familie Strycek wieder am Start

Nach 13 Jahren feiert Vaninca Ickx ihr Comeback in der Grünen Hölle. Die Tochter des ehemaligen Formel-1-Piloten und sechsfachen Le Mans Siegers Jackie Ickx war zuletzt 2009 in der NLS am Start, damals zusammen mit John Barker und Peter Terting im VW Scirocco. Bei den 12 Stunden vom Nürburgring teilt sie sich das Cockpit des Toyota GT86 des AMC Sankt Vith mit Jacques Derenne, 'Brody?, Bruno Barbaro und Oliver Muytjens.

Ebenfalls ein Comeback feiern Lena und Robin Strycek, die sich mit Vater Volker am Volant eines Opel Astra J OPC in der Klasse VT2-FWD abwechseln. Die Familienbande rund um den VLN-Technik-Chef war zuletzt im August 2020 gemeinsam in der NLS am Start.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.