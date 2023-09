Vorschau NLS 8: Die heiße Phase der Saison beginnt

Die Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) biegt am Samstag (23. September) mit dem 55. ADAC Barbarossapreis auf die Zielgerade der Saison 2023 ein. Im Mittelpunkt des achten Rennens des Jahres steht die Meisterschaftsentscheidung in dem traditionsreichen Nordschleife-Championat.

Eine Reihe weiterer Themen untermalt dabei die Dramaturgie. Packender Motorsport in der "Grünen Hölle" ist garantiert. Tickets für das 4-Stunden-Rennen sind ab 20 Euro (Kinder unter 14 Jahren frei) online zu haben. Alternativ lässt sich die Action im kostenlosen Livestream verfolgen.

Die 24-Stunden-Sieger sind zurück! Nach dem grandiosen Erfolg von Frikadelli Racing beim Eifelmarathon im Mai wurde dem Ferrari 296 GT3 des Teams rund um Klaus Abbelen die Ehre zuteil, fortan im Ferrari-Museum in Maranello im Rampenlicht zu stehen.

Da Frikadelli Racing bereits bei NLS 7 den Am-Titel in der Cup2-Wertung der Porsche-Endurance-Trophy Nürburgring für sich entschieden hat, beginnt nun frühzeitig die Vorbereitung auf 2024. Den fabrikneuen Supersportler aus Italien, der im Rahmen der Probe- und Einstellfahrt vor den 12h Nürburgring Anfang September bereits sein Rollout bestritt, pilotieren bei NLS 8 David Pittard und Nick Catsburg.

Das Frikadelli-Duo schlüpft ob der großen Erfolge - Pittard gewann neben dem 24h-Rennen auch das Rowe 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen im Falken-Porsche - automatisch in die Favoritenrolle. Ihnen stellen sich einige Teams entgegen, die 2023 ebenfalls auf dem Nürburgring erfolgreich waren, allen voran die viermaligen Saisonsieger Christian Krognes und Jakub "Kuba" Giermaziak im BMW M4 GT3 von Walkenhorst Motorsport.

Mit drei Polepositions zählen auch Vincent Kolb und Frank Stippler im Audi R8 LMS GT3 Evo II von Scherer Sport PHX immer zum erlauchten Kreis der Siegkandidaten. Von den Teilnehmern bei NLS 8 sind Schnitzelalm Racing (Mercedes-AMG GT3), Prosport Racing (Aston Martin Vantage GT3) und Dörr Motorsport (Aston Martin Vantage GT3) im bisherigen Saisonverlauf Podestplätze gelungen.

Felipe Nasr: Ein Brasilianer betritt Neuland

In Person von Felipe Nasr schickt sich ein ehemaliger Formel-1-Pilot an, beim Barbarossapreis die "Grüne Hölle" zu bezwingen. Der Brasilianer war 2015 und 2016 für Sauber in der Königsklasse unterwegs und ist heute Porsche-Werksfahrer im LMDh-Hybridprototypen Porsche 963. Sein Einsatzgebiet ist die nordamerikanische IMSA-Meisterschaft.

Ob Nasrs Nordschleife-Einsatz von Sebastian Vettel, David Coulthard & Co. inspiriert wurde, die im Rahmen der Red Bull Formula Nürburgring Anfang September die legendäre Nordschleife mit Formel-1-Fahrzeugen zum Beben gebracht haben, ist nicht überliefert. Fakt ist, Nasr bestreitet im Gegensatz dazu einen echten Renneinsatz, und zwar an der Seite der Zwillinge Alesia und Jacqueline Kreutzpointner im Porsche 718 Cayman GT4 CS von Four Motors Bioconcept-Car (#420), um das DMSB-Permit A für die Nordschleife zu erlangen.

Tobias Jung und der Blick über den Tellerrand

Dass er nicht nur mit Fahrzeugen der Marke Opel umgehen kann, das will Tobias Jung bei NLS 8 unter Beweis stellen. Auf der Nordschleife fuhr sich das Team aus Bornheim mit den Modellen Calibra und Astra in die Herzen der Fans. Nun folgt der erste Einsatz mit einem Cupra Leon in der VT3. Am Volant wechseln sich Tobias Jung selbst und Michael Eichhorn ab.

Der Rennstall setzt außerdem einen Opel Astra in der TCR-Klasse ein, pilotiert von keinem Geringeren als Carlos Antunes Tavares, dem Vorstandsvorsitzenden des Stellantis-Konzerns, dem unter anderem die Marken Opel, Citroen, Peugeot und Fiat Chrysler angehören. An der Seite des in Frankreich lebenden Portugiesen greift Jean-Marc Finot, Senior Vice President von Stellantis Motorsport, ins Lenkrad.

In der TCR-Klasse trifft das Duo Tavares/Finot auf Möller Bil Motorsport mit dem Audi RS3 LMS, Halder Motorsport mit dem Honda FK7 TCR sowie Patryk Krupinski aus Luxemburg, der im Cupra TCR des veranstaltenden MSC Sinzig eine Art von Heimspiel bestreitet.

Ein echter Showdown: Wer wird wann Meister?

Die Meisterschaft in der Nürburgring-Langstreckenserie wird erst bei den letzten zwei Rennen entschieden. Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen haben im BMW 330i des Adrenalin Motorsport Team Motec in den ersten sieben Saisonrennen die maximale Punkteausbeute eingefahren: sieben Klassensiege in der VT2-R+4WD.

Trotzdem kann sich das Trio nicht zurücklehnen, denn Heiko Eichenberg, Fabio Große und Patrik Grütter, die in der Cup3-Klasse einen Porsche 718 Cayman GT4 CS pilotieren, sind ihnen dicht auf den Fersen. Fünf Klassensiege sowie zwei zweite Plätze führen aktuell noch zu einem Rückstand von acht Punkten.

Mit zwei weiteren Klassensiegen können die drei Piloten des SRS Team Sorg Rennsport gleichziehen, denn am Ende der Saison gehen nur die besten sieben Ergebnisse in die Wertung ein. Beide Teams wären dann punktgleich. In diesem Fall kommen vier unterschiedliche Regeln zur Anwendung und die Entscheidung wird kompliziert.

Bei Regel Nummer eins wird die jeweilige Anzahl der Platzierungen gegeneinander abgewogen. Da beide Teams bei den gewerteten Rennen sieben Siege vorzuweisen hätten, wären sie nach wie vor pari. Als nächstes wird die Position des letzten zur Wertung herangezogenen Rennens verglichen. Auch da hätten beide einen Sieg. Regel Nummer drei berücksichtigt die Punkte aus den beiden Streichresultaten.

Ein historischer Twist nicht ausgeschlossen

Für NLS 8 bedeutet das konkret: Sorg kann mit einem Sieg die Meisterschaftsentscheidung bis zum Finale hinauszögern. Gelingt ihnen dies nicht, liegt Adrenalin in der Tabelle praktisch uneinholbar in Führung, und zwar unabhängig vom Ergebnis. Gewännen beide Teams ihre Klasse bei NLS 8, dann reicht Adrenalin beim Saisonfinale (NLS 9) ein dritter Platz zum Titel.

Richtig kurios wird der Sachverhalt übrigens, wenn Sorg beide Rennen gewinnt und Adrenalin in den verbleibenden Läufen zweimal Platz zwei holt. Dann tritt Regel Nummer vier in Kraft: die Betrachtung der Trainingsresultate. Der bessere Mittelwert der Qualifying-Ergebnisse führt zum Titel. Aber auch hier herrscht Gleichstand. Nach sieben von neun Rennen liegt der Durchschnitt beider Teams bei 2,14. Sollte dies bis zum Finale so bleiben, dann gäbe es erstmals in der Geschichte der Nürburgring-Langstreckenserie zwei Meisterteams.

In der Junior-Trophäe der NLS-Saison 2023 führt aktuell Nico Otto, der im Porsche 911 GT3 Cup von Max Kruse Racing in der Cup2-Klasse am Start ist, die Tabelle an. Derweil führt das Team der Tabellenführer, Adrenalin Motorsport, in vier Klassen die Team-Trophäe an.

Ein Drehbuch, das Unterhaltung für die ganze Familie garantiert

Der 55. ADAC Barbarossapreis führt am Samstag über die gewohnte Distanz von vier Stunden. Die Positionen in der Startaufstellung werden im Qualifying zwischen 8:30 und 10 Uhr ausgefahren. Beim NLS-Pitwalk ab 10:20 Uhr sowie dem Besuch der Startaufstellung ab 11:10 Uhr erleben die Fans Motorsport mit allen Sinnen. Rennstart ist um 12:00 Uhr.

Der komplette Renntag wird im Livestream übertragen. Zwischen Training und Rennen findet auf der Nordschleife ein Korso für den guten Zweck statt. Der Benefiz Corso e.V. sammelt Spendengelder für die Sportwarte der Streckensicherung. Ebenfalls an die unermüdlichen Helfer rund um den Nürburgring, ohne die Motorsport nicht denkbar wäre, richtet sich das große Sportwarte-Fest, das im Anschluss an das Rennen von der VLN im Fahrerlager organisiert wird.

Mit Bildmaterial von VLN.