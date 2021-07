Vorschau NLS5 & 6: Nordschleifen-Action im Doppelpack

Ein volles Programm erwartet die Fans der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) am kommenden Wochenende. Am 10. und 11. Juli 2021 steht der einzige Double-Header der Saison 2021 mit den Rennen fünf und sechs der NLS auf der legendären Nordschleife auf dem Plan (beide Rennen im kostenlosen Livestream).

Den Auftakt macht das 61. ADAC Reinoldus Langstreckenrennen (zur Teilnehmerliste) am Samstag. Tags darauf wird das 44. RCM DMV Grenzlandrennen (zur Teilnehmerliste) veranstaltet. Zweimal vier Stunden packende Duelle in der Eifel.

Im letzten Jahr feierte der Double-Header seine Premiere in dem Nordschleifen-Championat. Getreu der kölschen Redewendung: Beim ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es schon Tradition, brettern an beiden Tagen jeweils insgesamt 140 Rennboliden über den Asphalt.

Erster GT3-Start in der NLS für Carrie Schreiner

Quantitativ die Motorhaube vorne hat die Klasse VT2 (20 Starter) vor der Cayman-GT4-Trophy Cup3 (18) sowie der mit GT3-Fahrzeugen gespickten SP9 (16). Bemerkenswert ist der Einsatz von Carrie Schreiner, die sich im Ferrari 488 GT3 mit der #13 von racing one mit Mike Jäger und Christian Kohlhaas abwechseln wird. Für die 22-Jährige ist es der erste GT3-Einsatz in der Grünen Hölle.

Carrie Schreiner wird auf dem Ferrari von racing one fahren Foto: ADAC Motorsport

Bei den VLN-Produktionswagen bis 2.000 ccm Hubraum mit Turbo ist erneut Vielfalt Trumpf. Hyundai i30N, SEAT Leon, Opel Astra OPC, Renault Megane RS, Volkswagen Golf und Scirocco messen ihre Kräfte mit unterschiedlichen BMW-Modellen. Uwe Ebertz, mit 25,95 Punkten Gesamtachter, will hier mit dem BMW 330i des Teams Adrenalin seine hauchdünne Führung in der Klasse behaupten. Seine Teamkollegen sind Marvin Kobus und Jacob Erlbacher.

Ebenfalls zweistellig ist die V4 (10) mit den amtierenden Meistern von Adrenalin, Christopher Rink, Danny Brink und Philipp Leisen. Mit dem BMW 325i führen Brink und Leisen, jeweils 28,72 Punkte, die Gesamtwertung der NLS derzeit nach drei Siegen in der Klasse der VLN-Produktionswagen bis 2.500 ccm Hubraum an.

Spannung in den Cup- und Produktionswagen-Klassen

Dicht auf den Fersen sind ihnen aber Daniel Blickle, Tim Scheerbarth und Max Kronberg (28,53 Punkte) aus der Cayman-GT4-Trophy, die mit dem Porsche 718 Cayman GT4 CS von W&S Motorsport bereits zwei von drei Rennen gewannen.

In der Junior-Wertung liegen die Dänen Kaj Schubert und Lucas Daugaard nach drei Siegen in der Klasse V5 mit einem Porsche Cayman des Teams Young KRS Danes in Front. 27,17 Punkte in der Klasse der VLN-Produktionswagen bis 3.000 ccm Hubraum haben die jungen Skandinavier auch in der Gesamtwertung aussichtsreich in Stellung gebracht.

Vorne liegt Porsche mit 114 Punkten im Übrigen momentan auch in der im letzten Jahr eingeführten GT3-Herstellerwertung, die sich aus den Ergebnissen der NLS sowie des ADAC Qualifikationsrennens und des 24h-Rennens am Nürburgring zusammensetzt. Auf den Plätzen lauern BMW (106) und Audi (102). Mit etwas Abstand folgen Mercedes-AMG (82), Lamborghini (73), Ferrari (67) und Glickenhaus (38).

Erster NLS-Start 2021 für Klaus Abbelen

Nur 24 Stunden später gibt es für die Fahrer beim 44. RCM DMV Grenzlandrennen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung oder zur Bestätigung der tags zuvor gezeigten schnellen Runden. Klaus Abbelen bestreitet am Samstag einen Renneinsatz in Monza und kehrt dann für NLS6 in die Grüne Hölle zurück. Das Rennen im Frikadelli-Porsche bestreitet er als Solist. Gleiches gilt für Leonard Weiss, der nach dem Italien-Gastspiel am Sonntag zusammen mit seinem Vater Georg Weiss und Jochen Krumbach den Wochenspiegel-Ferrari an den Start bringt.

Völlig losgelöst von der Erde fliegen die Rennboliden an diesem Wochenende wieder einmal im Bereich Pflanzgarten. Das Besondere daran: Eine eigens dafür installierte Super-Slow-Motion-Kamera, die von NLS-Partner Bilstein unterstützt wird, transportiert diese atemberaubenden Momente live zu den Fans nach Hause.

Mit Bildmaterial von VLN.