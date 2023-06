Walkenhorst holt zwei neue Siegfahrer für restliche NLS-Läufe 2023

Dylan Pereira, Niklas Krütten und Thomas Neubauer bestreiten die verbleibenden sechs Läufe der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) für Walkenhorst Motorsport. Das Trio ergänzt auf dem BMW M4 GT3 #35 den angestammten Sieganwärter #34 rund um .

Walkenhorst-Teamchef Niclas Königbauer ist begeistert von der neuen Paarung, die in dieser Form mindestens bis Saisonende zusammenbleiben soll: "Wir haben das beste Paket aus verschiedenen Motorsport-Disziplinen zusammen."

"Wir haben den Meister des Porsche Supercup, den [Quasi]-Juniormeister des ADAC GT Masters und den Silver-Cup-Champion der GT World-Challenge Europe auf einem Auto vereint. Ich freue mich sehr auf die kommenden Rennen und darauf, mit diesen drei Jungs auf einem Auto zusammenarbeiten zu können."

Streng genommen wurde Krütten Vizemeister in der Juniorenwertung der Deutschen GT-Meisterschaft 2022, da er das Rennen auf dem Sachsenring aufgrund einer Terminüberschneidung mit der European Le Mans Series (ELMS) verpasste. So wurde sein Teamkollege Ben Green alleiniger Junior-Champion, doch Krütten hat einen großen Anteil daran.

Niklas Krütten war wäre 2022 im ADAC GT Masters Juniormeister geworden, hätte es die Terminüberschneidung nicht gegeben Foto: Alexander Trienitz

"Das Team ist extrem stark, so können wir gemeinsam mit Yokohama viel Entwicklung betreiben und hoffentlich große Erfolge in der NLS feiern", sagt Krütten, der in diesem Jahr mit WRT im Gold-Cup der GTWC Europe antritt.

"Mit meinen beiden Teamkollegen Thomas und Dylan sind wir gut aufgestellt und sollten einige Podiumsplätze oder Siege einfahren können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, endlich wieder Kilometer auf der Nordschleife zu sammeln, um für das 24-Stunden-Rennen gerüstet zu sein".

Tapetenwechsel für Pereira

Für das ehemalige Porsche-Ass Pereira ist der Wechsel auf den BMW M4 GT3 ein Neuanfang. Zwar verfügt der amtierende Meister des Porsche Supercup bereits über Erfahrung mit Frontmotor-Boliden - so pilotierte er 2021 für TF Sport einen Aston Martin Vantage GTE in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).

Dylan Pereira wurde 2022 Meister im Porsche-Supercup Foto: Porsche

Dennoch ist es eine deutliche Kehrtwende, nachdem ihm der Sprung in den offiziellen Porsche-Fahrerkader verwehrt geblieben ist: "In diesem Jahr habe ich mir zum Ziel gesetzt, meinen Horizont zu erweitern. Im Porsche-Supercup bin ich Meister 2022 geworden und mehr geht nicht. Jetzt ist es an der Zeit, mit einer neuen Marke an den Start zu gehen."

Neubauer ist bereits seit 2020 Teil von Walkenhorst und bestreitet für das Team auch die GTWC Europe. Walkenhorst Motorsport absolviert 2023 ein Mammutprogramm mit der GTWC Europe, der ADAC GT4 Germany, den 24 Stunden von Le Mans und dem Nordschleifenprogramm. Zudem gewann das Team im Februar die asiatische Le-Mans-Serie und löste damit das Le-Mans-Ticket.

Auf der Nürburgring-Nordschleife gehört Walkenhorst zu den Top-Adressen und ist unter anderem durch diverse Streckenrekorde von Christian Krognes in den vergangenen Jahren zu einiger Berühmtheit gelangt. Beim 24-Stunden-Rennen war das Team allerdings wieder einmal vom Pech verfolgt, denn beide Pro-Autos gingen vor dem Morgengrauen durch Unfälle verloren.

Mit Bildmaterial von Max Bermel, NRingInfo.