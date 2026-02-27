Wechsel an der Spitze: Marc Hennerici übernimmt Führung bei Prosport

Stabwechsel bei Prosport: Marc Hennerici wird zum 1. März neuer Geschäftsführer des Rennteams. Der 43-Jährige tritt damit die Nachfolge von Unternehmensgründer Chris Esser an, der die operative Verantwortung nach langjähriger Tätigkeit übergibt. Esser bleibt dem Rennstall jedoch erhalten und wird dem Team künftig in beratender Funktion zur Seite stehen.

Mit Hennerici gewinnt das Team einen erfahrenen Akteur der Motorsportszene. Seine Karriere umfasst mehr als drei Jahrzehnte, in denen er verschiedene Rollen bekleidete. Als Rennfahrer feierte er internationale Erfolge, unter anderem durch den Gewinn der Privatfahrerwertung in der Tourenwagen-WM (WTCC) im Jahr 2005 sowie Einsätze in der GT1-Weltmeisterschaft.

Neben seinen sportlichen Leistungen bringt Hennerici umfassende Managementerfahrung in die neue Position ein. Beim ADAC Mittelrhein war er jahrelang für Großveranstaltungen wie den Truck-Grand-Prix verantwortlich. Zudem gilt er als treibende Kraft hinter der SimRacing-Expo, die er als internationale Plattform für den digitalen Motorsport etablierte.

Hennerici: Organisationstalent mit Rennerfahrung

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Marc Hennerici einen kompetenten Nachfolger für mich finden konnten. Marc bringt nicht nur die nötige Motorsportexpertise mit, sondern hat auch die notwendige Führungserfahrung und das erforderliche Organisationstalent", erklärt Esser den personellen Schritt. Der Teamgründer räumt ein, dass ihm die Übergabe seines Lebenswerks emotional nicht ganz leicht falle, er aber volles Vertrauen in seinen Nachfolger setze.

Hennerici selbst blickt mit Respekt auf die neue Aufgabe und das von Esser geschaffene Fundament. "Ich habe großen Respekt vor dieser Lebensleistung und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf dieser Basis sportlich ambitioniert in die Zukunft zu gehen", sagt er.

Die neue Aufgabe ermögliche es ihm, seine Erfahrung aus dem aktiven Sport mit seiner wirtschaftlichen Expertise zu verknüpfen. Prosport, bekannt für seine Einsätze im GT-Sport und auf der Nürburgring-Nordschleife, soll unter der neuen Leitung sowohl sportlich als auch wirtschaftlich aktiv weiterentwickelt werden.

Ein streitbarer Kopf tritt ab

Mit dem Chefposten beim Rennstall aus Wiesemscheid in unmittelbarer Nähe zum Nürburgring setzt Marc Hennerici in gewisser Hinsicht auch eine Familientradition fort. Sein Vater Günther hatte Ende der 1960er-Jahre das Team Eifelland gegründet, das 1972 sogar bei acht Formel-1-Rennen an den Start ging.

Mit Esser tritt ein streitbarer Kopf aus der ersten Reihe des deutschen Motorsports ab. Als Teamchef war er für klare Worte bekannt und hatte sich mit Kritik an Veranstaltern, Herstellern oder sportlichen Entwicklung nicht zurückgehalten.