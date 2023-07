Zeitplan für die 12h Nürburgring: Rennen am Samstag bis in die Dunkelheit Der Zeitplan für die 12h Nürburgring, bei denen es sich in diesem Jahr um zwei getrennte 6h-Rennen handelt, steht fest - Rennen am Samstag bis in die Dunkelheit

Autor: Sönke Brederlow Der vorläufige Zeitplan für die 12h Nürburgring, den großen Saisonhöhepunkt der Nürburgring Langstrecken-Serie, steht fest: Am 9. und 10. September finden zwei sechsstündige Rennen statt, die anders als im Vorjahr getrennt voneinander gewertet werden. Das erste Rennen, der 63. ADAC ACAS Cup, endet erneut in der Dunkelheit. Der Start zum sechsten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie erfolgt am Samstag um 15:30 Uhr, sodass der Zieleinlauf für 21:30 Uhr geplant ist. Zudem findet das Rennen zum ersten Mal in der Geschichte des traditionsreichen Nordschleifen-Championats auf der längsten Streckenvariante des Nürburgrings, also inklusive AMG-Arena und Müllenbachschleife, statt. Separates Rennen: Am Samstag erfolgt kein Start aus der Boxengasse Foto: Jan Brucke/VLN Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo sind dabei. Der siebte Saisonlauf am Sonntag, das 62. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, folgt dem bekannten NLS-Zeitplan mit Training von 08:30 bis 10 Uhr. Die Startampel schaltet um 12 Uhr auf Grün, der Zieleinlauf ist um 16 Uhr. Gefahren wird dann wieder die normale NLS-Variante mit Kurzanbindung und Nordschleife. Volles Programm für die Fans "Die Red Bull Formula Nürburgring und zwei 6-Stunden-Rennen - die Fans dürfen sich auf ein unvergessliches NLS-Wochenende voller Spektakel freuen", sagt Jacqueline Johann, Geschäftsführerin der VLN VV GmbH & Co. KG. "Vor allem am Samstag gibt es ein Programm, das mit Highlights gespickt ist." "Wenn Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo und weitere Motorsporthelden mit spektakulären Rennfahrzeugen durch die 'Grüne Hölle? donnern, ist Gänsehaut vorprogrammiert", sagt Johann. Das Hauptprogramm des 'Red Bull Formula Nürburgring' wird von 10:30 bis 14:30 Uhr in der Müllenbachschleife ausgetragen. Sebastian Vettel rast mit einem Formel-1-Boliden durch die Grüne Hölle Foto: Red Bull/Getty Ticket sind begehrt - schnell sein! Kombi-Wochenend-Tickets für die Red Bull Formula Nürburgring und die 12h Nürburgring sind zum Preis von 59 Euro (Kinder zwischen 7 und 14 Jahren 29 Euro) erhältlich, Tagestickets Samstag für 39 Euro (Kinder zwischen 7 und 14 Jahren 29 Euro). Diese erlauben am Samstag den Zutritt zu den Tribünen T5b bis T10a und zu der Bewegungszone 'Müllenbachschleife', in der eine Fan-Area einrichtet wird. Daneben sind an beiden Tagen die von der NLS bekannten Leistungen inkludiert: Zugang zu den Tribünen T3, T4 und T12a an der Sprintstrecke, zu den exklusiven Zuschauerbereichen Brünnchen und Pflanzgarten sowie zum Fahrerlager, der Boxengasse und der Startaufstellung. Auch ein Besuch im Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk ist enthalten. Tickets sind unter nri.ng/12hredbull erhältlich. Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.