Zu kalt! NLS1 wegen Sicherheitsbedenken abgesagt

Am Ende kam die Absage doch überraschend, denn die Streckenbedingungen hätten einen Rennbetrieb zugelassen. Da aber die Reifenhersteller eindringlich vor einem Rennbetrieb bei Nässe und einem Grad Celsius Lufttemperatur warnen, musste die 70. ADAC Westfalenfahrt abgesagt werden.

Vorausgegangen war ein langes Warten, da der vorhergesagte Schneefall in Kombination mit Nebel einen Rennbetrieb am Samstagmorgen unmöglich machte. Der Nebel verzog sich aber und trotz der niedrigen Temperaturen war offenbar noch genügend Wärme von zwei Wochen Vorfrühling in den vergangenen Tagen gespeichert, um den Schnee zu schmelzen.

NLS-Chef Mike Jäger erklärt, warum das Rennen dennoch abgesagt wurde: "Wir haben uns heute Morgen die Strecke angesehen, da war sie nicht befahrbar. Um 10 Uhr wäre sie befahrbar gewesen. Es gab keine streckensicherheitsrelevanten Themen, nicht zu starten. Wir haben uns aber gerade mit der Reifenindustrie beraten, die dringend davon abrät, zu fahren, weil sie bei Streckentemperaturen von einem Grad ein Sicherheitsrisiko sieht."

"Die Temperaturen sollen auch nicht besser werden. Das birgt ein Sicherheitsrisiko, das die Reifenindustrie nicht eingehen möchte, daher wollen wir sie auch als Rennveranstalter nicht eingehen. Safety first. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Teams und haben aus diesem Grund das Rennen abgesagt."

Zwar haben auf der Nordschleife sogar bereits Rennen bei null Grad stattgefunden, diese gingen aber bei trockenen Bedingungen über die Bühne, wenn der Asphalt einen höheren Reibwert bietet, mit dem die Pneus das Arbeitsfenster zumindest ansatzweise erreichen können. Eine verregnete Strecke bietet jedoch weniger Möglichkeit, die Reifen aufzuwärmen.

"Heute Morgen habe ich gedacht, dass wir fahren können. Wenn es aber aus der Reifenindustrie - und wir wissen, dass es Schwarzes Gold ist - heißt, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, dann können wir nicht fahren", so Jäger weiter.

"Ein Sicherheitsrisiko werden wir unseren Teilnehmern nicht zumuten und schon gar nicht auferlegen, indem wir sie zum Fahren zwingen, wenn sie Punkte holen möchten. Dieses Risiko möchten wir im Sinne unserer Kunden nicht eingehen, so schwer es uns auch fällt. Es tut mir für alle sehr leid."

Lange warten müssen die Fans nicht, denn bereits am kommenden Samstag, den 21. März, steht mit dem 58. ADAC Barbarossapreis des MSC Sinzig der zweite Lauf der Saison auf dem Programm. Dann wird Formel-1-Idol Max Verstappen erstmals selbst ins Lenkrad greifen.