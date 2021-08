W-Serie: Zwei Fahrerinnen nach Eau-Rouge-Crash im Krankenhaus

Der Schreck steckte allen in den Gliedern. Als sich Fabienne Wohlwend den schweren Unfall in der Qualifikation der W-Serie in Spa-Francorchamps noch einmal ansah, konnte man ihr den Schock recht deutlich anmerken.

Die Liechtensteinerin war am Freitagnachmittag in einen schweren Massenunfall verwickelt, der zum Glück für alle Beteiligten gut ausging. Sechs Fahrzeuge waren in der berüchtigten Eau-Rouge-Kurve ineinander gerast, als einsetzender Regen die Strecke glatt machte.

Die Zuschauer wurden dabei lange Zeit im Dunkeln gelassen. Bilder vom Unfall gab es bis nach der Qualifikation keine. Man wusste nur, dass mehrere Fahrerinnen in einen Unfall verwickelt wurden und dass das Medical-Car am Unfallort ist - eigentlich meist ein schlechtes Zeichen, genau wie die lange Unterbrechung.

Doch als die Rennleitung nach rund einer halben Stunde die Session wieder freigab, machte sich etwas Erleichterung breit.

Doch was war eigentlich passiert? Sarah Moore (Scuderia W) hatte zuerst die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sich in die Streckenbegrenzung gedreht. Abbie Eaton (Ecurie W) folgte, bevor Ayla Agren (M. Forbes) und Beitske Visser (M. Forbes) rückwärts in die stehenden Autos rutschten.

Während das Auto von Eaton ausgehoben wurde, rauschte Belen Garcia (Scuderia W) frontal in Visser rein und schleuderte ihr Auto auf die Reifenstapel. Zuletzt fuhr auch noch Fabienne Wohlwend (Bunker) frontal in die Seite von Visser.

Bei diesen Bildern fast ein Wunder: Alle Fahrerinnen sollen nach aktuellem Erkenntnisstand glimpflich davongekommen sein. Visser und Agren wurden jedoch für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Qualifikationsschnellste war Williams-Entwicklungspilotin Jamie Chadwick, die auch die Meisterschaft anführt. Zweite wurde Alice Powell, die in der Gesamtwertung nur einen Punkt hinter ihrer Landsfrau liegt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.