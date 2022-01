W-Serie-Kalender 2022: Acht Rennen und Premiere in Asien

Audio-Player laden

Die Frauen-Rennserie W-Serie hat am Donnerstag (27. Januar) ihren Rennkalender für die Saison 2022 vorgestellt. Dieser umfasst wie im Vorjahr acht Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel 1 und ist internationaler denn je. Nur vier der acht Rennen finden in Europa statt. Darüber hinaus wird die W-Serie in Suzuka erstmals in ihrer Geschichte ein Rennen in Asien austragen.

Zum Saisonauftakt wartet der Kalender gleich mit einem Höhepunkt auf, denn vom 6. bis 8. Mai wird die W-Serie im Rahmen des erstmals ausgetragenen Grand Prix in Miami antreten. Nach dem Rennen Barcelona folgt eine sechswöchige Pause, ehe im Juli in Silverstone, Le Castellet und Budapest gleich drei Rennen stattfinden.

Nach einer weiteren Pause von über zwei Monaten wird die Saison dann Anfang Oktober mit der Premiere in Suzuka fortgesetzt. Es folgt ein zweites USA-Rennen in Austin. Zum Saisonabschluss fährt die W-Serie erstmals in Mexiko-Stadt.

"Ich bin hocherfreut, dass wir 2022 auf den Circuit of the Americas, nach Silverstone und Ungarn zurückkehren werden, und freue mich, die W-Serie zum ersten Mal nach Miami, Spanien, Frankreich, Mexiko und Japan zu bringen - letzteres ist ein weiterer Meilenstein für die W Series, da wir unser Debüt in Asien geben", sagt Catherine Bond Muir, CEO der Rennserie.

"Wir haben immer unsere Absicht bekundet, die Serie zu einer wirklich globalen Bewegung zu machen, und dieser Kalender ist der nächste Schritt auf dem Weg dorthin", so Bond Muir weiter. "Unser Saisonabschluss auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez verspricht ein ganz besonderes Wochenende zu werden, und ich kann es kaum erwarten, den Champion der W-Serie 2022 im kultigen Foro-Sol-Stadion zu krönen."

Kalender W-Serie 2022:

06.-08.05.: Miami (USA)

20.-22.05.: Barcelona (Spanien)

01.-03.07.: Silverstone (Großbritannien)

22.-24.07.: Le Castellet (Frankreich)

29.-31.07.: Budapest (Ungarn)

07.-09.10.: Suzuka (Japan)

21.-23.10.: Austin (USA)

28.-30.10.: Mexiko-Stadt (Mexiko)

