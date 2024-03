Trainings und Kurznews zum WEC-Auftakt in Katar

Peugeot: Hoffnung beim Abschied vom heckflügellosen Konzept

Der Prolog lief für den bislang ziemlich gebeutelten Peugeot 9X8 erstaunlich gut. Stoffel Vandoorne aus dem Peugeot #94 (di Resta/Duval/Vandoorne) zufolge, der in diesem Jahr zum Stammfahrer bei den Löwen befördert worden ist, ist der Bolide ohne Heckflügel bei seinem Abschied stark wie nie zuvor. Ein Update-Paket mit einem kleinen Heckflügel wird für Imola erwartet.



"Ich denke, unser Auto passt besser zu dieser Strecke als zu anderen, weil sie so eben ist", sagt der Belgier. "Bei unserem Konzept hilft es, wenn die Strecke topfeben ist. Das erlaubt es uns, das Auto in einem schönen Fenster zu halten. Nachdem ich das Auto auf mehreren Strecken gefahren bin, hat es sich [beim Prolog) am besten angefühlt."



Er hofft, dass Peugeot Sport in Katar von seiner eineinhalbjährigen Erfahrung mit dem Boliden profitieren kann: "Wir müssen dieses Rennen als Chance sehen, denn es gibt so viele neue Autos im Feld und neue Teams, die ihre üblichen Kinderkrankheiten haben werden. Wir müssen uns darauf konzentrieren, operativ alles richtig zu machen. Das ist ein Vorteil aus eineinhalb Jahren Vorbereitung."



Der Losail International Circuit bei Doha kommt zudem dem Konzept des Fahrzeugs entgegen, das Schwächen in langsamen Kurven hat. Diese gibt es auf dem Kurs, der einst für Motorradrennen gebaut wurde, nur in geringer Zahl.