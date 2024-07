WEC Sao Paulo 2024: Schwerer Unfall im Freien Training

Stimmen vor dem Rennen - Lamborghini

Daniil Kwjat erklärt die Herausforderungen für Lamborghini Iron Lynx vor dem Rennen.



Frage:Mit welchen Gefühlen blicken Sie der Reise nach Interlagos entgegen? Freuen Sie sich, wieder in Brasilien zu sein?

Daniil Kwjat: "Ich freue mich auf das Wochenende in Interlagos. Es ist eine coole Strecke, ziemlich kurz und intensiv, aber ich denke, sie bietet gute Möglichkeiten für den Rennsport mit einigen coolen Kurven wie Kurve 1 mit der Überhöhung, die ziemlich beeindruckend ist, was man im Fernsehen nicht wirklich sieht. Und die Hochgeschwindigkeitskurven wie die Kurven 8 und 9 machen richtig Spaß. Ich freue mich, mit dem SC63 dort zu fahren. Das wird eine wesentlich größere Herausforderung als in der Formel 1, aber ich bin sicher, es wird ein interessantes Wochenende.



Frage:Wie beurteilen Sie die erste Hälfte der Saison in der FIA WEC?

Kwjat: "Wir haben jetzt ein wenig Schwung in das Team und das Auto gebracht. Ich denke, es war sehr wichtig, die erste Top-10-Platzierung zu erreichen, vor allem an einem Ort wie Le Mans, was ein großer Erfolg für uns war. Wir haben seit Saisonbeginn so hart zusammengearbeitet und zeigen, dass wir ein starkes Paket haben, das wir natürlich noch weiterentwickeln und verbessern wollen. Wir müssen noch verstehen, woran wir in Bezug auf die Updates arbeiten müssen, denn dort wird unser Durchbruch in Sachen Performance liegen. Ich hoffe, dass das Auto dadurch schneller wird; bisher haben wir einige solide Ergebnisse und Auftritte gehabt, aber um mit der Spitze mithalten zu können, brauchen wir die Upgrades. Ich denke, wir arbeiten gut daran, diese zu entwickeln."



Frage:Was sind die wichtigsten Ziele und Herausforderungen an diesem Wochenende?

Kwjat: "Zeit auf der Strecke ist das eigentliche Ziel für uns in dieser Saison, da wir nicht viel davon bekommen und wir nur ein Auto haben. Da wir zum ersten Mal in Interlagos sind, haben wir kein Basis- Set-up, das wir verwenden können, aber das ist bei fast allen anderen auch so. Die Herausforderung für uns besteht darin, dass wir im Vergleich zur Konkurrenz nicht viele Daten haben, aber wir werden die Trainings nutzen, um vor dem Qualifying und dem Rennen kleine Änderungen an der Abstimmung vorzunehmen."