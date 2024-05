WEC Spa 2024: Trainings, Stimmen und Kurznews von den 6h Spa

Stimmen der Ferrari-Fahrer

Antonio Fuoco (Ferrari #50): "In Spa müssen wir jede Gelegenheit während des Rennens ergreifen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir müssen entschlossen und konzentriert sein und unser Bestes geben, denn wir wissen, dass die 6 Stunden von Spa nicht nur das letzte Rennen vor Le Mans sind, sondern auch ein entscheidender Wettbewerb für die Weltmeisterschaft. Ich mag die Strecke in Spa sehr und habe mich auf dieser Strecke mit ihrem besonderen Charme immer wohl gefühlt, vor allem wegen der sehr schnellen Kurven, die absolute Präzision erfordern."



Miguel Molina (Ferrari #50): "Spa ist eine der Strecken, die ich am meisten mag. Ich denke, in Belgien kann unser 499P sein volles Potenzial entfalten. Dieses Rennen ist sehr wichtig, nicht nur, weil es das letzte Rennen vor Le Mans ist, sondern auch, weil wir das Ziel haben, nach einem etwas enttäuschenden Start in die Saison wieder auf das Podium zu kommen. Ich denke, dass wir in Belgien um einen Spitzenplatz mitkämpfen können."



Nicklas Nielsen (Ferrari #50): "Es gibt mehrere Gründe, warum wir motiviert nach Spa kommen, um gut abzuschneiden. Zunächst einmal sind wir im vergangenen Jahr mit unserem 499P #50 nicht ins Ziel gekommen. Wir kommen daher mit der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis nach Belgien auf eine Strecke, die in vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll und für einen Fahrer ist ein Rennen in Spa immer etwas Besonderes. Gleichzeitig wissen wir, dass das Rennen lang sein wird und durch Regen und kalte Temperaturen beeinträchtigt werden kann. Aufgrund dieser Variablen werden wir unser Bestes geben müssen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen."



Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51): "Nach den Ergebnissen in Katar und Imola sind wir uns bewusst, dass wir als Fahrer und als Team in Spa alles perfekt machen müssen. Das Hauptziel an diesem Wochenende wird sein, Fehler zu minimieren und unser Potenzial unter Beweis zu stellen. Unter dieser Prämisse müssen wir wie bei jedem Rennen versuchen, auf das Podium zu fahren und um den Sieg mitzukämpfen. In Spa haben wir im vergangenen Jahr mit dem 499P #51 unseren ersten Podiumsplatz errungen. Das war ein großes Erlebnis und ein gutes Omen für Le Mans."



James Calado (Ferrari #51): "Das Ziel für die 6 Stunden von Spa ist, den Sieg zu erringen. Ich gehe davon aus, dass das Rennen heiß umkämpft und sehr hart sein wird. In Imola haben wir unser Potenzial gezeigt, auch wenn das Ergebnis im Rennen nicht überragend war. Wenn wir in Belgien alles richtig machen, denke ich, dass wir eine gute Chance haben, unserem Anspruch gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist, bei jedem Rennen unser Bestes zu geben. Das ist die Einstellung, mit der wir in Spa an den Start gehen."



Antonio Giovinazzi (Ferrari #51): "Unsere Hoffnung für die 6 Stunden von Spa ist, das Ergebnis von Imola wiedergutzumachen, wo es uns nicht gelungen ist, vor unseren Fans auf das Podium zu fahren. Ich habe tolle Erinnerungen an das Rennen in Belgien im vergangenen Jahr, als wir gezeigt haben, was wir als Team wert sind und welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Das Wetter machte das Rennen wie gewohnt noch schwieriger, und James fuhr eine außergewöhnliche letzte Runde, die uns zum ersten Mal den Sprung aufs Podium ermöglichte. Die unvergesslichen Emotionen, die wir im vergangenen Jahr in Spa erlebt haben, bestärken uns in unserem Wunsch, auch in diesem Jahr eine herausragende Leistung zu zeigen."