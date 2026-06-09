24h Le Mans 2026: Livestream und TV-Übertragung

Die 94. Auflage der 24 Stunden von Le Mans im Fernsehen und im Stream: Nitro und Eurosport stellen erneut die TV-Übertragung der 24h Le Mans auf die Beine. Außerdem gibt es die Hypercars, LMP2 und LMGT3 auch im offiziellen Livestream der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) sowie auf HBO Max zu sehen.

Das große Rennen auf dem Circuit de la Sarthe wird wie in den vergangenen Jahren von gleich zwei Sendern mit deutschem Kommentar in voller Länge gezeigt: Eurosport und Nitro. Auf Eurosport laufen auch die übrigen Trainings und Qualifikationstrainings, nur das erste Freie Training wird auf den Bezahlsender Eurosport 2 ausgelagert.

Sämtliche Eurosport-Sendungen gibt es auch auf der hauseigenen Streamingplattform HBO Max (ehemals Eurosport Player/Discovery+) zu sehen. Die Preise beginnen ab 8,99 Euro im Monat (5,99 Euro Basispreis plus 3 Euro für das Sportpaket). DAZN-Kunden haben ebenfalls Zugriff auf das Eurosport-Programm. Diese beiden Sender sind unten in der Tabelle nicht extra aufgeführt, sondern in "Eurosport" respektive "Eurosport 2" enthalten.

Daneben gibt es das offizielle Streaming-Angebot FIAWEC+ (ehemals WEC TV) mit englischem Kommentar. Hier gibt es ebenfalls alle Sessions live und on demand zu sehen. Für die 24 Stunden von Le Mans sind einmalig 19,99 Euro fällig. Alternativ gibt es auch einen Ganzjahrespass für 49,99 Euro.

In Österreich zeigt ORF Sport+ nach dem Rennen eine halbstündige Zusammenfassung. Wer die Erstausstrahlung sehen will, muss am Montagmorgen früh aufstehen, ansonsten kommt die Wiederholung noch einmal zwölf Stunden später.

Das Rahmenrennen "Road to Le Mans", der Saisonhöhepunkt des Le-Mans-Cups (dritte ACO-Liga hinter WEC und ELMS), hat für 2026 ein neues Format bekommen. Statt zweier Sprintrennen über jeweils 13 Runden, die häufig in totales Chaos ausgeartet sind, gibt es nun ein 3-Stunden-Rennen am Freitag für die LMP3- und GT3-Boliden. Das Rennen wird ebenfalls von Eurosport sowie auf WEC+ übertragen.

Sendezeiten: Wann läuft Le Mans 2026 im TV?

Mittwoch, 10. Juni

13:45 - 17:15 Uhr: 1. Freies Training (Eurosport 2, WEC+)

18:30 - 20:15 Uhr: Qualifying (Eurosport, WEC+)

21:45 - 00:15 Uhr: 2. Freies Training (Eurosport, WEC+)

Donnerstag, 11. Juni

14:30 - 18:00 Uhr: 3. Freies Training (Eurosport, Eurosport 2, WEC+)

19:45 - 22:30 Uhr: Hyperpole (Eurosport, WEC+)

22:45 - 00:15 Uhr: 4. Freies Training (Eurosport, WEC+)

Freitag, 12. Juni

09:30 - 13:15 Uhr: Rennen Road to Le Mans (Eurosport, WEC+)

Samstag, 13. Juni

11:45 - 12:30 Uhr: Warmup (Eurosport, WEC+)

Rennübertragung 24h Le Mans

Samstag, 13. Juni (14:45 Uhr) bis Sonntag, 14. Juni (16:45 Uhr): Rennen in voller Länge (Nitro, Eurosport, WEC+)*

*Start und Ende der Übertragung können je nach Sender minimal abweichen

24h Le Mans 2026: Wiederholung und Highlights im Fernsehen

Mittwoch, 10. Juni

21:15 - 21:45 Uhr: Highlights 1. Freies Training (Eurosport)

Donnerstag, 11. Juni

01:30 - 03:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Eurosport)

04:00 - 05:30 Uhr: Wiederholung Qualifying (Eurosport 2)

06:30 - 08:30 Uhr: Wiederholung 2. Freies Training (Eurosport 2)

10:00 - 12:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Eurosport 2)

12:30 - 14:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Eurosport)

18:30 - 19:45 Uhr: Wiederholung Qualifying (Eurosport)

Freitag, 12. Juni

01:30 - 03:00 Uhr: Wiederholung Hyperpole (Eurosport)

08:30 - 10:00 Uhr: Wiederholung Hyperpole (Eurosport 2)

11:30 - 13:30 Uhr: Wiederholung Hyperpole (Eurosport)

13:30 - 15:30 Uhr: Wiederholung Hyperpole (Eurosport 2)

Samstag, 13. Juni

11:00 - 11:45 Uhr: Highlights Hyperpole (Eurosport)

Sonntag, 14. Juni

20:00 - 22:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Montag, 15. Juni

00:00 - 01:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

03:00 - 04:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

05:00 - 05:30 Uhr: Highlights (ORF Sport+)

08:30 - 11:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

16:00 - 18:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

17:00 - 17:30 Uhr: Highlights (ORF Sport+)

21:00 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Alle Sendungen über Montag, den 15. Juni hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift oder den Webseiten der jeweiligen TV-Sender.

FAQ TV-Übertragung und Livestream 24h Le Mans 2026

Frage: Kostet der Le-Mans-Livestream 2026 etwas?

Antwort: Die Livestreams von WEC+ (19,99 Euro für das Rennen oder 49,99 Euro für den Ganzjahrespass) und HBO Max (ab 8,99 Euro im Monat, 5,99 Euro Basispreis plus 3 Euro für das Sportpaket) sind kostenpflichtig. Kostenlos kann das Rennen im Free-TV (Eurosport, Nitro) verfolgt werden.

Frage: Welcher Sender zeigt Le Mans 2026 im Free-TV?

Antwort: Ja. Sowohl Eurosport als auch Nitro sind frei empfangbar. Lediglich das erste Freie Training lässt sich live nur im Pay-TV (Eurosport 2) verfolgen. Es gibt aber noch vor der nächsten Sitzung (Qualifing) eine halbstündige Zusammenfassung auf Eurosport 1.

Frage: Gibt es eine Übertragung der 24h Le Mans 2026 auf YouTube?

Antwort: Nein, es zumindest keine legale Live-Übertragung der 24 Stunden von Le Mans 2026 auf YouTube. Auf den offiziellen Kanälen der 24 stunden von Le Mans und der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gibt es aber Highlight-Clips bereits während des Rennens zu sehen.