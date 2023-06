Abschied von Aston Martin: TF Sport startet 2024 mit Corvette in der WEC

Überraschung in der GT-Szene: TF Sport trennt sich am Ende der WEC-Saison 2023 von Aston Martin Racing und wird im kommenden Jahr gemeinsam mit Corvette Racing in der Langstrecken-Weltmeisterschaft starten. Das Team von Tom Ferrier bringt zwei brandneue Corvette Z06 GT3.R an den Start.

Dass TF Sport nicht mehr mit Aston Martin um Rennsiege kämpft, ist kaum vorstellbar. Seit der Teamgründung im Jahr 2014 vertraut der britische Rennstall auf die Traditionsmarke. 2016 feierte das Team den ersten GT3-Titel in der britischen GT-Meisterschaft, in der Saison 2019 war TF Sport sowohl in der GT3-Wertung als auch der GT4-Kategorie erfolgreich.

Zur Saison 2018/19 folgte der Umstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo sich TF Sport zur festen Größe entwickelt hat. Im Jahr 2020 schnappte sich das Team den GTE-Klassensieg beim 24h-Rennen in Le Mans, was in der vergangenen Saison durch den Gewinn des Meistertitels in der GTE-Am-Teamwertung getoppt wurde.

"Neue Herausforderung mit Corvette"

Der jetzige Schritt, eine neue Partnerschaft mit General Motors einzugehen, ist vor allem auf den Wegfall der GTE-Am-Klasse zugunsten der LMGT3-Klasse zurückzuführen. Ferrier bedankte sich bei Aston Martin und erklärte, dass "die Zeit reif ist für eine neue Herausforderung in der WEC".

"Ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, eine so ikonische Marke auf der Weltbühne zu vertreten", freut sich Ferrier. "Corvette Racing hat eine immense Geschichte in Le Mans und wir werden versuchen, diese Erfolgsserie fortzusetzen." Welche Piloten im kommenden Jahr für TF Sport im Cockpit sitzen, ist allerdings noch offen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tom und seinem Team, um die Z06 GT3.R zu einem Erfolg in der WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2024 sowie darüber hinaus zu machen", sagt Christie Bagne, Leiterin des GT3-Programms bei Corvette. Sie begründet die Entscheidung zugunsten TF Sport damit, dass das Team "die Elemente aufweist, nach denen wir gesucht haben."

