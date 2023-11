Blitz-Vertrag mit Lexus! Kelvin van der Linde in der WEC 2024 mit ASP

Das ging schnell: Kelvin van der Linde hat nach eigenen Angaben nur zwei Tage gebraucht, um nach dem überraschenden Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen Vertrag bei ASP zu unterschreiben. Neben seinem DTM-Engagement wird er 2024 im Lexus RC F GT3 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen.

"Das ist der schnellste Deal, den ich je in meinem Leben gemacht habe", sagt der Südafrikaner gegenüber Daily Sportscar. "Ich sprach mit meinem Manager, ich sprach mit ihnen und der ganze Deal war innerhalb von zwei Tagen unter Dach und Fach."

Der Test kam ad hoc zustande, weil der eigentlich als Fahrer vorgesehene Ritomo Miyata Terminüberschneidungen hatte. Van der Linde setzte sich von Südafrika aus sofort in den Flieger nach Barcelona. Er hat seit Ende 2022 keinen Vertrag mehr mit Audi und war daher eine ideale Option für das Team. Das DTM-Engagement mit dem R8 LMS GT3 läuft über Red Bull.

Die WEC reizt van der Linde unter anderem wegen der 24 Stunden von Le Mans: "Le Mans ist eines der letzten Langstreckenrennen, das ich noch nicht gefahren bin. Bathurst, Nürburgring, Spa und Daytona habe ich schon bestritten. Es fehlt noch auf meiner Liste."

Teamchef Jerome Policand konnte van der Linde auch mit dem Versprechen locken, dass ASP Werksunterstützung von Toyota erhält. Genau dies hatte Porsche zuletzt kritisiert.

Van der Linde wechselt damit zu dem Team, gegen das er jahrelang als Audi-Pilot im Team WRT in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe gefahren ist. Die beiden Top-Teams, die nun beide die Marke gewechselt haben (WRT von Audi zu BMW, ASP von Mercedes-AMG zu Lexus), verbindet eine gesunde Rivalität. WRT wird BMW nicht nur in der Hypercar-, sondern auch in der LMGT3-Klasse vertreten.

"Wir kennen uns gut und wissen um die Stärken des anderen", sagt er über die Rivalität. "Wer weiß, vielleicht bin ich deshalb hier gelandet."

Kelvin van der Linde zählt zu den erfolgreichsten GT3-Piloten und bringt mit seinen 27 Jahren bereits zehn Jahre GT3-Erfahrung mit. Mehrere DTM-Siege, zwei Siege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und zwei Titel im ADAC GT Masters sind die Highlights seiner Karriere.

Die Erwartungen für die erste GT3-Saison in der WEC sind hoch: "Toyota weiß, wie man im Hypercar erfolgreich ist. Wenn wir das auf Lexus übertragen können, dann werden wir konkurrenzfähig sein."

Mit Bildmaterial von Akkodis ASP.