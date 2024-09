BMW-Durchbruch in der WEC - Vosse: Ab jetzt sind wir siegfähig!

"Endlich! Endlich sind wir dort angekommen, wo wir hinwollen!" - Die Freude stand WRT-Teamchef Vincent Vosse nach der Zieldurchfahrt bei den 6 Stunden von Fuji ins Gesicht geschrieben. Raffaele Marciello, Dries Vanthoor und Marco Wittmann belegten mit dem BMW M Hybrid V8 den zweiten Platz.

Bereits beim Lone Star Le Mans in Austin hatte BMW seine deutlich verbesserte Form angedeutet, aber noch nicht in ein Podiumsergebnis ummünzen können. Auf dem Fuji Speedway lief dann alles für den BMW #15. Oder doch nicht? Denn BMW hätte durchaus als Sieger aus diesem Rennen hervorgehen können.

Die #15 profitierte nämlich von einer Virtuellen Safety-Car-Phase, die in ein echtes SC mündete - anders als der siegreiche Porsche #6 (Estre/Lotterer/L. Vanthoor) und auch der Cadillac #2 (Bamber/Lynn), die nicht stoppten. Doch dieser Vorteil wurde im harten Duell zwischen Marciello und Earl Bamber kurz vor Rennhalbzeit wieder zunichte gemacht, denn beide Fahrzeuge überstanden die Rempelei nicht unbeschadet.

Während der Cadillac einen Reifenschaden erlitt, brach am BMW hinten links die Felge. Marciello musste deshalb seinen Stint vorzeitig beenden und übergab an Dries Vanthoor. Damit war der strategische Vorteil wieder dahin. Der Sieg war also durchaus möglich.

Dementsprechend zuversichtlich ist Vosse im Gespräch mit i#Motorsport.com Global, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, von nun an immer um Siege kämpfen zu können: "Wir haben bewiesen, dass wir jetzt dabei und konkurrenzfähig sind."

Erleichterung an allen Ecken und Enden

"Endlich! Endlich sind wir dort angekommen, wo wir hinwollen. Mit der #15 waren wir das ganze Wochenende über voll dabei. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Alle haben einen außergewöhnlichen Job gemacht. Ich freue mich riesig für das Team, das seit eineinhalb Jahren für dieses Projekt alles gibt. Nun haben wir den verdienten Lohn eingefahren. Das Ergebnis verleiht allen Rückenwind."

Vor allem die Tatsache, dass Fuji eine ganz andere Streckencharakteristik als Austin aufweist, ließ bei BMW vor dem Rennen leise Zweifel aufkommen, ob man an die Form von Austin würde anknüpfen können. Doch der Auftritt war der Beweis, dass das Auto mittlerweile auf verschiedenen Streckentypen funktioniert.

"Die Streckencharakteristik hat sich stark verändert, aber wir haben hier mit unseren besten Ergebnissen im Qualifying und im Rennen gezeigt, dass wir weiter Fortschritte machen", so der ehemalige Langstreckenpilot aus Belgien. Wir hatten die Pace, um mit dem Porsche um den Sieg zu kämpfen, aber P2 ist immer noch gut, das nehmen wir mit."

Auch BMW-Motorsportchef Andreas Roos zeigt sich begeistert: "Ein Mega-Wochenende für uns in Fuji! Erstes Podium für WRT und den BMW M Hybrid V8 in unserer Debütsaison in der FIA WEC - einfach großartig. Herzlichen Glückwunsch an die Crew der #15"

"Nachdem wir schon zuletzt auf dem COTA die Pace hatten, um ganz vorne mitzufahren, hat der BMW M Hybrid V8 hier in Fuji von der ersten Runde an gezeigt, dass er zu einem Top-Resultat fähig ist. Dass wir diesmal den zweiten Platz und damit das Podium einfahren konnten, freut mich unglaublich für alle, die sehr viel Arbeit in dieses Projekt investiert haben. Dafür bedanke ich mich sehr."

Druck auf IMSA-Team RLL wächst

Raffaele Marciello bezeichnet den Podestplatz als "großartig für das gesamte Projekt und jeden bei BMW, das erste Hypercar-Podium eingefahren zu haben. Vor allem für Vincent Vosse und Andreas Roos, die sehr hart gepusht haben."

"Wir haben im Saisonverlauf Fortschritte gesehen. Nach Austin dachten wir, dass diese Strecke uns vielleicht nicht ganz so gut liegen würde, aber die Verbesserungen haben sich ausgezahlt. Für uns Fahrer und das Team ist das ein riesiger Boost. Es geht nicht nur um das Podium, es geht darum, dass wir um die Spitze kämpfen und gute Leistungen zeigen können. Das ist ein großartiges Gefühl."

Folgt nun also in Bahrain womöglich der erste Sieg? Dries Vanthoor nimmt das Wort in den Mund: "Wenn man bedenkt, wo wir in dieser Saison angefangen haben, und dann sieht, wo wir jetzt stehen, ist das ein riesiger Fortschritt. Platz zwei ist super, aber noch sind wir nicht ganz da, wo wir hinwollen - das ist ein Sieg."

Vosse hingegen will sich nicht festlegen: "Wir fahren zumindest mit der Zuversicht nach Bahrain, dass wir irgendwo ganz oben stehen werden. Es wäre schwierig zu sagen, dass wir gewinnen werden, denn die Hypercar-Klasse ist sehr hart umkämpft. Wir kommen Schritt für Schritt voran, aber um zu gewinnen, muss alles perfekt sein, und das war heute bei uns nicht der Fall, weil wir einen Felgenbruch hatten."

Für BMW ist der Podiumsplatz vor allem deshalb eine Erleichterung, weil die Ergebnisse mit dem LMDh-Auto bisher in beiden Rennserien nicht stimmten. Während die WEC-Saison 2024 für WRT noch als Lernjahr zu verbuchen ist, gab es angesichts der Podiumsmisere in der IMSA SportsCar Championship bereits erste Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit des Boliden, die jetzt ausgeräumt sind.

Der Podiumserfolg bringt nun einen Verlierer mit sich: das Team Rahal Letterman Lanigan, BMW-Einsatzteam in der IMSA. Dieses kann seine relative Erfolglosigkeit in diesem Jahr (noch kein einziges Podium 2024) nun nicht mehr damit rechtfertigen, dass auch WRT keine Podiumsplätze einfahren konnte. Das Podium ist also nicht nur für das WEC-Team ein Ansporn.