BoP 6h Austin 2024: Toyota nach Interlagos-Sieg doppelt gestraft

Toyota muss im Rahmen der Balance of Performance (BoP) für das Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an diesem Wochenende in Austin sowohl eine Reduzierung der Leistung als auch eine Erhöhung des Gewichts hinnehmen.

Die beiden Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercars haben für das 6h-Rennen am 1. September 9 kW beziehungsweise 12 PS an Basisleistung verloren, ihr Mindestgewicht wurde um 5 Kilogramm angehoben. Diese Anpassung erfolgte nach dem Sieg des japanischen Herstellers beim letzten WEC-Rennen in Interlagos im Juli.

Allerdings haben die japanischen Fahrzeuge im Rahmen der BoP-Anpassungen, die beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Juni eingeführt wurden, eine Leistungssteigerung bei höheren Geschwindigkeiten erhalten.

Über 250 km/h wird den Toyotas eine Leistungssteigerung von 4,6 Prozent zugestanden, was einer Steigerung von 1,8 Prozent gegenüber Interlagos entspricht.

Leistungsgewicht bis 250 km/h: Massiver Schlag für Toyota, Lamborghini jetzt mit bester Einstufung Foto: smg/Stritzke

Auch der Tabellenführer der WEC, Porsche, der in Brasilien hinter Toyota den zweiten Platz belegte, hat für das sechste Saisonevent Leistung verloren und Gewicht zugelegt.

Das Werksauto von Penske Motorsport sowie die Kundenfahrzeuge von Jota und Proton werden mit 509 kW (682 PS) fahren, was 3 kW (4 PS) weniger als in Interlagos entspricht, und einem Mindestgewicht von 1.053 Kilogramm, also zwei Kilo mehr.

Beim zweifachen Le-Mans-Sieger von Ferrari, dem 499P LMH, der in Brasilien nicht über Platz fünf hinauskam, wurde das Mindestgewicht um 5 Kilogramm gesenkt. Er hat unter der Austin-BoP jedoch 3 kW an Basisleistung eingebüßt.

Peugeots 9X8 2024 LMH hat für Austin eine Gewichtsreduzierung von 14 Kilogramm erhalten. Seine Basisleistung reduziert sich um 1 kW. Bei Geschwindigkeiten über 250 km/h kommt es zu einem weiteren Verlust von 1,2 Prozent.

Leistungsgewicht Hypercar Austin über 250 km/h: Lambo und Cadillac am günstigsten für die lange Gerade eingestuft Foto: smg/Stritzke

Bei den LMDh-Autos von Alpine und Cadillac wurde das Gewicht um 3 beziehungsweise 2 Kilogramm reduziert, während beide 1 kW an Basisleistung verloren haben.

Für den Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione gibt es keine BoP-Anpassung, nachdem der italienische Hersteller letzte Woche bekannt gegeben hat, dass er seine Zusammenarbeit mit dem französischen Duqueine-Team beendet und sich aus dem verbleibenden Rest der WEC-Saison 2024 zurückgezogen hat.

Die Streckenaktivitäten auf dem COTA beginnen am Freitag um 12:40 Uhr Ortszeit.

BoP 6 Stunden von Austin - Hypercar

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.041 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 515 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -3,2 Prozent (-1,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-3)

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 513 kW (+1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,9 (-0,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (-2)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-2)

Maximale Leistung: 518 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,6 Prozent (+0,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (0)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 500 kW (-3)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +1,9 Prozent (+0,1)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule (-4)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-9)

Maximale Leistung: 520 kW (+1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,0 Prozent (+1)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (-1)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-14)

Maximale Leistung: 509 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,2 Prozent (-1,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 902 Megajoule (-7)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.053 Kilogramm (+2)

Maximale Leistung: 509 kW (-3)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +0,7 Prozent (+0,7)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.065 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 497 kW (-9)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +4,6 Prozent (+1,8)

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (-6)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden