BoP 6h Fuji 2024: Weniger Leistung, aber mehr Gewicht für Toyota beim Heimspiel

Toyota hat es beim Heimrennen in Fuji (alle Infos im Überblick!) nicht einfach: Gemäß der am Dienstag veröffentlichten Balance of Performance (BoP) müssen die Japaner beim vorletzten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mit reduzierter Maximalleistung und erhöhtem Mindestgewicht antreten.

Die Entscheidung folgt auf eine starke Leistung von Toyota in Austin, wo Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nyck de Vries im Toyota #7 beinahe den Sieg geholt hätten. Erst eine späte Durchfahrtsstrafe, weil Kobayashi unter gelben Flaggen nicht ausreichend abgebremst hatte, verhinderte den Triumph.

Doch schon für das Rennen in Austin wurde Toyota deutlich gebremst: Für den sechsten Saisonlauf auf dem Circuit of The Americas wurde die Leistung des GR010 Hybrid um 9 kW (12 PS) reduziert. Nun wurde die Leistung um weitere 4 kW (5 PS) reduziert, sodass die maximale Leistung nur noch 493 kW (661 PS) beträgt.

Ferrari-BoP bleibt (fast) unberührt

Gleichzeitig wurde das Mindestgewicht des Toyota für Fuji um 5 Kilogramm erhöht, was bedeutet, dass der GR010 Hybrid bei seinem Heimrennen in Japan mit 1070 Kilogramm fahren muss. Das ist das schwerste Gewicht, das Toyota seit dem Saisonauftakt in Katar im März auf die Waage bringt. Damals belegten die beiden Autos mit einer Maximalleistung von 510 kW (683 PS) nur die Plätze fünf und acht.

Einstufung über 250 km/h: Alpine weiter am ungünstigsten, Toyota nun schon dahinter, Cadillac nähert sich Basis-Einstufung von Katar

Foto: smg/Stritzke

Toyotas Leistungsverlust wird durch das zweistufige BoP-System kompensiert, das bei den 24 Stunden von Le Mans im Juni dieses Jahres eingeführt wurde: Oberhalb von 250 km/h wird dem GR010 im Vergleich zu Austin 0,8 Prozent mehr Leistung zugestanden.

Die Einstufung von Ferrari bleibt für das Rennen in Japan nahezu unberührt, obwohl sich Robert Kubica, Yifei Ye und Robert Shwartzman mit dem Kunden-Ferrari von AF Corse den Gesamtsieg sicherten. Die einzige Veränderung ist eine Leistungsreduzierung von 0,6 Prozent bei Geschwindigkeiten von mehr als 250 km/h.

Zugeständnisse für Porsche, Peugeot & Co.

Porsche führt mit Kevin Estre, Laurens Vanthoor und Andre Lotterer die Hypercar-Fahrerwertung an, musste sich zuletzt aber Toyota und Ferrari geschlagen geben. Das Mindestgewicht des 963 wird nun um vier Kilogramm reduziert, gleichzeitig steigt die Leistung um 3 kW (4 PS).

BoP bis 250 km/h: Toyota nochmals schlechter eingestuft, Peugeot nochmal günstiger

Foto: smg/Stritzke

Peugeot hat wegen der Fuji-BoP noch mehr Grund zur Freude: Der aktuelle 9X8 erhält eine weitere Gewichtsreduzierung um 7 Kilogramm sowie eine Leistungssteigerung um 4 kW (5 PS). Der Cadillac V-Series.R LMDh, der in Austin starker Vierter wurde, erhält für Japan etwas mehr Leistung (3 PS) und weniger Gewicht (ein Kilogramm).

Auch Alpine (4 PS) und BMW (3 PS) dürfen sich über eine Leistungssteigerung freuen, während die Maximalleistung und das Mindestgewicht von Lamborghini gegenüber Austin unverändert bleiben.

BoP 6h Fuji 2024 - Hypercar

In Klammern die Veränderung zu Austin

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (+1)

Maximale Leistung: 518 kW (+3)/704 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -3,7 Prozent (-0,5)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm

Maximale Leistung: 515 kW (+2)/700 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,2 Prozent (-0,3)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.036 Kilogramm (-1)

Maximale Leistung: 520 kW (+2)/707 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,8 Prozent (-0,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule (+2)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm

Maximale Leistung: 500 kW/680 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +1,3 Prozent (-0,6)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 520 kW/707 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,1 Prozent (-0,1)

Max. Energiemenge pro Stint: 910 Megajoule (+2)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 513 kW (+4)/697 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,9 Prozent (-0,7)

Max. Energiemenge pro Stint: 903 Megajoule (+1)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.049 Kilogramm (-4)

Maximale Leistung: 512 kW (+3)/696 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +0,2 Prozent (-0,5)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.070 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 493 kW (-4)/670 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +5,4 Prozent (+0,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden