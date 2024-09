Cadillac: Klappt es beim Heimspiel endlich mit dem Podium?

Cadillac-Pilot Alex Lynn glaubt, dass General Motors an diesem Wochenende in Austin seine besten Chancen auf einen Platz auf dem Podium der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) hat.

Der Brite zeigte sich zuversichtlich, dass der Caddy V-Series.R von Chip Ganassi Racing, den er sich mit Earl Bamber teilt, nach dem dritten Platz im Qualifying hinter zwei Ferrari 499P sein bestes Ergebnis in diesem Jahr einfahren kann.

Auf die Frage von Autosport, der englischsprachigen Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com

im Motorsport Network, ob er glaube, dass Cadillac näher an der Pace sei als jemals zuvor in dieser Saison in der WEC, antwortet er:

"Ich denke, das sind wir. Unsere Longrun-Pace ist auf Augenhöhe mit Ferrari und Toyota. Ich sage ja, aber mit Vorsicht, denn in den vergangenen Rennen haben wir über einen Stint im Training immer wieder eine gute Pace gesehen, die sich dann im Rennen nicht bewahrheitet hat."

"Aber wir haben ein sehr gutes Gefühl für das Rennen: Das Auto hat einen guten Rhythmus, wir können spät bremsen und überholen. Unser Topspeed scheint gut zu sein, besser als in Interlagos, was sehr wichtig ist."

Lynn zufolge sei es an der Zeit, dass Cadillac in diesem Jahr in der WEC "ein gutes Ergebnis einfährt", nachdem man sich bei den drei vorherigen Rennen jeweils unter den ersten Vier qualifiziert hatte.

Das beste Ergebnis des Ganassi-Boliden war der vierte Platz beim ersten Rennen in Katar im März, der jedoch verloren ging, als das Auto disqualifiziert wurde, weil die Streben am Heckdiffusor nicht der Homologation entsprachen.

Das bisher beste Ergebnis des Cadillacs in dieser Saison wurde beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans erzielt, als Lynn, Bamber und Aushilfsfahrer Alex Palou den siebten Platz belegten.

Lynns Ansage: "Wir wollen einen Renntag haben, auf den wir stolz sein können; das ist uns in dieser Saison noch nicht gelungen."

Sein dritter Startplatz hinter Ferrari-Werksfahrer Antonio Giovinazzi und Robert Kubica im privat eingesetzten 499P, kam zustande, indem er in der Hyperpole-Sitzung zwei Anläufe unternahm.

Er fuhr zunächst eine Zeit von 1.50.836 Minuten, bevor er sich auf 1.50.680 Minuten verbesserte und damit vom fünften Platz nach vorne sprang.

Lynn gibt zu, dass er "mit meiner Runde zufrieden war, bis ich sah, dass der Ferrari 1.50.3 Minuten gefahren ist. Ich habe eine Cooldown-Runde gedreht und habe dann alles gegeben, volles Risiko. Glücklicherweise habe ich eineinhalb Zehntel gefunden."