Corvette vorzeitig WEC-Meister: "Hatten das beste Paket von allen!"

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) geht mit den Rennen in Japan und Bahrain in die entscheidende Phase der Saison 2023. In der GTE-Am-Wertung ist die Entscheidung jedoch bereits in Monza gefallen, denn Corvette liegt uneinholbar an der Tabellenspitze. Damit gewinnen die Amerikaner vorzeitig den letzten Titel in der GTE-Wertung für Amateure, da ab der WEC-Saison 2024 die GT3-Fahrzeuge die GTE-Auto ablösen werden.

Doch wie hat Corvette das geschafft? Der Hersteller hat bereits viel Erfahrung in der IMSA-Serie gesammelt, weshalb das Auto ein Garant für schnelle Runden war. Nicky Catsburg, Nico Varrone und Ben Keating hatten in der Saison 2023 die Konkurrenz im Griff und holten in fünf Rennen drei Siege und einen zweiten Platz. Ein vierter Platz in Monza reichte zum Titelgewinn. Laut Catsburg hatte Corvette das "perfekte Paket".

Das eingespielte Team arbeite in einer "entspannten" Atmosphäre, so Catsburg, und sorge so immer für Top-Resultate. "Das war wirklich eine Meisterleistung des Teams", so der Niederländer. "Auch meine beiden Teamkollegen Nico und Ben verdienen großen Respekt. Ich habe im Vergleich zu den anderen Platin-Fahrern einen guten Job gemacht, aber die beiden haben in ihren Wertungen Außergewöhnliches geleistet."

"Nico ist der beste Silber- und Ben der beste Bronzepilot", so Catsburg, der davon überzeugt ist, dass Corvette im Vergleich zur Konkurrenz "das beste Paket" hat. "Das ist der Grund, warum wir den Unterschied gemacht haben", sagt er. "An den Rennwochenenden hatten wir das Gefühl, Urlaub zu machen und uns einfach mit unseren Freunden zu treffen."

Fahrer, Mechaniker, Ingenieure und andere Teammitglieder hätten sich blind verstanden und seien zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, so Catsburg. Es gab viele gemeinsame Abendessen und auch außerhalb dieser Veranstaltungen hätten sich die Teammitglieder getroffen. "Manchmal hat man Leute um sich herum, die einfach nicht zusammenpassen, aber das war in diesem Jahr von Anfang an anders. Das hat sehr geholfen", sagt Catsburg.

Der Kampf um Platz zwei ist hingegen noch völlig offen: Iron Dames liegt mit 67 Punkten auf der zweiten Postion, gefolgt von ORT mit 65 Zählern und Proton mit 60 Punkten. Die Damen auf Platz zwei haben zwar in der Saison 2023 noch kein einziges Rennen gewonnen, dafür aber mit ihrer Kostanz wichtige Punkte geholt. Niemand anderes hatte jedoch die Durchschlagskraft von Corvette, dem einzigen Team mit mehr als einem Sieg auf dem Konto.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.