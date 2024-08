"Ein frischer Blick von außen": Wie Timo Bernhard als Berater bei Penske hilft

Timo Bernhard, zweifacher Le-Mans-Sieger und Langstrecken-Weltmeister von 2015 und 2017, ist zurück in der Langstrecken-WM (WEC)! Allerdings nicht im Renncockpit, sondern an der Boxenmauer. Der 43-Jährige, der seine aktive Karriere Ende 2019 beendet hatte, unterstützt das Porsche-Werksteam Penkse in dieser Saison mit seinen umfassenden Erfahrungen im Langstreckensport.

Bernhard hilft dem Team in seiner Rolle als Team- beziehungsweise Fahrerentwickler. "Wir versuchen, einen frischen Blick von außen zu haben und einfach hier und da dem Team und den Fahrern zu helfen, vielleicht mit einem frischen Blick, vielleicht um die eine oder andere Sache zu verbessern", verrät der langjährige Porsche-Pilot gegenüber Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Die Verbindung kommt nicht überraschend: In seiner aktiven Zeit fuhr Bernhard selbst für das Penske-Team in einem Porsche RS Spyder und gewann 2007 und 2008 die LMP2-Klasse in der American-Le-Mans-Series. Der Saarländer steht seit 25 Jahren in Diensten von Porsche und ist in seinem fünften Jahr als Porsche-Markenbotschafter.

Timo Bernhard hilft an der Rennstrecke

"Es ist schön, dass das Management auf mich zugekommen ist, und wenn Porsche anruft, bin ich der Marke so nah, dass man natürlich helfen will", freut sich Bernhard über die unerwartete Beraterrolle. "Es ist eine schöne Rolle, die Dinge zu kombinieren und eine Hilfe zu sein, weil man natürlich die Dinge verbessern und alle Details kennen will."

Bernhard hilft überwiegend an der Rennstrecke und nimmt auch an den Debriefings teil, wenn es möglich ist. "Aber es ist eher so, wie ich es aus meiner Erfahrung kenne, und ich bin auch dabei und helfe den Fahrern bei der einen oder anderen Aufgabe. Das ist sehr interessant, ich freue mich darauf."

Das Penske-Team setzt die beiden Werks-Porsche 963 ein Foto: Motorsport Images

"Ich hatte immer ein gutes Gespür für Langstreckenrennen, weil ich nie etwas anderes gemacht habe - abgesehen vom Kartsport und einem sehr kurzen Einsatz in der Formel Ford und natürlich im Carrera Cup", erinnert der 43-Jährige daran, dass er fast ausschließlich im Langstreckensport aktiv war.

"Eine Ehre, etwas zurückgeben zu können"

"Das habe ich die meiste Zeit meiner Karriere gemacht, und so habe ich in vielerlei Hinsicht gelernt, was Langstreckenrennen ausmacht", erinnert der Le-Mans-Sieger von 2010 und 2017. "Es geht also nicht nur darum, schnell zu sein und der Star des Teams zu sein, denn es gibt keinen Star, sondern man muss ein Team um sich herum aufbauen, um die Crew und alles andere."

"So einfach es klingt, aber jeder ist wichtig, und so kann man viele Vorteile in den Langstreckensport einbringen", weiß Bernhard, der bei Penske auf alte Bekannte trifft - unter anderem den leitenden Direktor Jonathan Diuguid, damals noch als Renningenieur tätig.

"Wir haben in der Grand-Am gearbeitet, was kein einfaches Jahr war, das wir zusammen hatten", erinnert sich Bernhard. "ber ich kenne Jonathan schon lange und ich habe mich immer als Penske-Fahrer gefühlt, ich bin fünf Jahre mit ihnen gefahren und es ist etwas Besonderes und bis heute habe ich eine sehr gute Beziehung zu Roger [Penske] und helfe immer noch auf anderem Wege. Es ist für mich auch eine schöne Ehre, etwas zurückgeben zu können."